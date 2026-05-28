Її не впізнати: зірка "Щоденників вампіра" Ніна Добрев похизувалася новою короткою стрижкою

Ніна Добрев

37-річна канадська акторка болгарського походження, широко відома всім за серіалом «Щоденники вампіра», - Ніна Добрев - знялася в стильних образах для Only Natural Diamonds.

Акторка позувала в ефектному вбранні від Dior, Tom Ford, Louis Vuitton та ін. Кожен образ зірки доповнювали розкішні прикраси з діамантами.

Особливу увагу привернула нова стрижка актриси — хоча, найімовірніше, це перука.

Зазначимо, Ніна Добрев народилася в Болгарії, в місті Софія, однак, коли їй було 2 роки, сім’я емігрувала до Канади, в Торонто, де актриса й виросла. 2006-го відбувся її дебют на ТБ, вона знялася в канадському підлітковому серіалі. Однак проривом у кар’єрі Ніни став серіал «Щоденники вампіра», де вона зіграла двох головних героїнь — Олену Гілберт та її зловісного двійника Кетрін Пірс. Серіал став одним з найпопулярніших молодіжних фентезі, виходив із 2009-го до 2017-го, було випущено 8 сезонів. Під час зйомок між Ніною й актором Йеном Сомерголдером зав’язалися романи…

