А ви знали, що фрази "у всіх на виду" не існує в українській мові: як говорити правильно

Багато фраз, які люди щодня використовують у розмовах, насправді не відповідають нормам сучасної української мови. Часто це пов’язано з калькуванням російських висловів, які настільки міцно увійшли в побут, що більшість навіть не помічає цих помилок. Одним із таких прикладів є популярна фраза «у всіх на виду». Мовознавці пояснюють, що такого вислову в українській мові немає, а замість нього варто використовувати автентичні українські відповідники.

Чому цей вислів вважається неправильним

Фраза «у всіх на виду» є дослівним перекладом російського вислову «у всех на виду». В українській мові слово «вид» у такій конструкції не використовується. Через це вислів звучить неприродно та суперечить мовним нормам.

Філологи наголошують, що подібні кальки поступово засмічують мову та витісняють питомо українські слова.

Як правильно говорити українською

Залежно від контексту мовознавці радять використовувати такі вислови:

«на видноті»;

«на видноті у всіх»;

«перед очима»;

«на очах у всіх»;

«на людях»;

«на загальному огляді».

Наприклад:

неправильно: «Вона завжди у всіх на виду»;

правильно: «Вона завжди на видноті».

Фахівці пояснюють, що чистота мовлення формує культуру спілкування та допомагає краще відчувати красу української мови.

Багато калькованих фраз настільки звичні, що люди перестають помічати їхню неприродність. Саме тому мовознавці радять частіше звертати увагу на правильні українські відповідники та поступово вводити їх у своє повсякденне мовлення.

