Кріп

Реклама

Засолення зберігає зелень краще за інші методи, бо не вимагає високих температур чи тривалого сушіння. Цей спосіб перетворює звичайну городню зелень на справжній скарб для борщів, салатів і соусів.

Класичний рецепт засолення кропу

Інгредієнти на одну порцію:

500 г свіжого кропу (тільки ніжна зелень)

160 г великої кам’яної не йодованої солі

Кріп помийте та просушіть, наприклад, на рушнику, дайте воді стектим. Це важливо, адже зайва волога може зіпсувати заготівлю. Після цього обріжте та викиньте товсті стебла, а ніжну зелень дрібно нашаткуйте.

Реклама

Нарізаний кріп перекладіть у миску та посоліть. Важливо, щоб сіль рівномірно розподілилася по зелені.

Готовий кріп щільно накладіть у чисті сухі банки. Дуже важливо добре утрамбувати зелень.

Закрити банки потрібно капроновими кришками. Зберігайте засолений кріп у холодильнику або погребі.

Раніше ми писали про користь сезонної зелені для організму. Більше про це читайте у новині.

Реклама

Новини партнерів