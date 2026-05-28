Як засолити кріп на зиму — цей спосіб вам сподобається

Пропорції солі, правильна підготовка та прості хитрощі дозволяють уникнути плісняви й отримати продукт, який пахне так, ніби його щойно зірвали з грядки.

Віра Хмельницька
Кріп

Засолення зберігає зелень краще за інші методи, бо не вимагає високих температур чи тривалого сушіння. Цей спосіб перетворює звичайну городню зелень на справжній скарб для борщів, салатів і соусів.

Класичний рецепт засолення кропу

Інгредієнти на одну порцію:

  • 500 г свіжого кропу (тільки ніжна зелень)

  • 160 г великої кам’яної не йодованої солі

Кріп помийте та просушіть, наприклад, на рушнику, дайте воді стектим. Це важливо, адже зайва волога може зіпсувати заготівлю. Після цього обріжте та викиньте товсті стебла, а ніжну зелень дрібно нашаткуйте.

Нарізаний кріп перекладіть у миску та посоліть. Важливо, щоб сіль рівномірно розподілилася по зелені.

Готовий кріп щільно накладіть у чисті сухі банки. Дуже важливо добре утрамбувати зелень.

Закрити банки потрібно капроновими кришками. Зберігайте засолений кріп у холодильнику або погребі.

