Як засолити кріп на зиму — цей спосіб вам сподобається
Пропорції солі, правильна підготовка та прості хитрощі дозволяють уникнути плісняви й отримати продукт, який пахне так, ніби його щойно зірвали з грядки.
Засолення зберігає зелень краще за інші методи, бо не вимагає високих температур чи тривалого сушіння. Цей спосіб перетворює звичайну городню зелень на справжній скарб для борщів, салатів і соусів.
Класичний рецепт засолення кропу
Інгредієнти на одну порцію:
500 г свіжого кропу (тільки ніжна зелень)
160 г великої кам’яної не йодованої солі
Кріп помийте та просушіть, наприклад, на рушнику, дайте воді стектим. Це важливо, адже зайва волога може зіпсувати заготівлю. Після цього обріжте та викиньте товсті стебла, а ніжну зелень дрібно нашаткуйте.
Нарізаний кріп перекладіть у миску та посоліть. Важливо, щоб сіль рівномірно розподілилася по зелені.
Готовий кріп щільно накладіть у чисті сухі банки. Дуже важливо добре утрамбувати зелень.
Закрити банки потрібно капроновими кришками. Зберігайте засолений кріп у холодильнику або погребі.
