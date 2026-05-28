Як отримати хрусткий та смачний урожай огірків уже за 50 днів

Огірки — одна з найвдячніших культур для домашнього городу. Вони швидко проростають із насіння, добре ростуть як у відкритому ґрунті, так і у контейнерах, а ще не вимагають складного догляду. Саме тому їх так люблять початківці. Видання Martha Stewart зібрало поради експертів, які допоможуть отримати швидкий та щедрий урожай.

У середньому огірки готові до збору через 50–70 днів після садіння, проте за сприятливих умов деякі сорти можуть давати плоди вже через 45 днів. Головне — правильно обрати сорт, дати рослині достатньо сонця та не забувати про регулярний полив.

Які бувають огірки

Огірки для салатів. Термін дозрівання — 50–70 днів. Це класичні великі огірки для споживання. Після появи квітів плоди ростуть дуже швидко та готові до збору вже через 7–14 днів. Найкраще збирати їх, коли вони досягають приблизно 15–20 см завдовжки. Саме тоді вони залишаються соковитими та хрусткими.

Огірки для маринування. Термін дозрівання — 50–70 днів. Такі сорти мають тонку шкірку, щільний м’якуш і маленьке насіння — ідеально для консервації. Плоди достигають дуже швидко, приблизно через 8–10 днів після формування Ідеальний розмір для збирання — 5–10 см.

Виткі огірки. Термін дозрівання — 50–65 днів. Ці сорти ростуть вертикально на шпалерах, а це економить місце, покращує вентиляцію, зменшує ризик хвороб і допомагає отримати рівніші плоди. Такі огірки варто збирати кожні 1–2 дні, бо це стимулює нове плодоношення та запобігає гіркості. Оптимальна довжина — 15–20 см

Кущові огірки. Термін дозрівання — 50–70 днів. Компактний варіант для невеликих ділянок, балконів або контейнерів. Через швидкий ріст рослину потрібно щодня перевіряти. Найкраще збирати плоди за приблизної довжини у 12–13 см.

Як прискорити ріст огірків

Обрізайте зайві пагони. Треба видаляти пасинки на перших 60 см рослини від землі. Це допомагає направити енергію на головне стебло та формування плодів. У результаті матимете швидше дозрівання, більші огірки та раніший урожай.

Додавайте азот. Огірки — «ненажерливі» рослини, яким потрібен азот для активного росту листя та пагонів. Одначе важливо вносити азот на початку сезону, а після появи квітів зменшити кількість добрива, інакше рослина «піде у листя», а не в плоди.

Більше сонця. Огірки люблять яскраве сонце, тепло та температуру приблизно 24–29°C. Нестача світла уповільнює ріст і зменшує врожайність.

Головні помилки

Навіть прості помилки можуть сильно вплинути на врожай. Серед найпоширеніших можна відзначити:

садіння у холодний ґрунт

недостатньо сонця

нерегулярний полив

поганий дренаж

бідний ґрунт

загущене садіння

бур’яни біля рослин

Ще одна помилка — залишати перестиглі огірки на кущі надто довго. Тоді рослина починає витрачати сили на насіння, а не на нові плоди.

Правильний догляд

Підтримуйте вологий ґрунт. Огірки на 95–96% складаються з води, тому їм потрібен регулярний полив. Саме стабільна волога пришвидшує ріст, покращує смак і допомагає отримати більший урожай.

Давайте рослинам простір. За вирощування на шпалері залишайте між рослинами 30–45 см, за вирощування на землі — 90–150 см. Це покращує вентиляцію, доступ світла та знижує ризик хвороб.

Використовуйте секатор . Треба зрізати огірки ножицями чи секатором, а не відривати руками. Так менше шансів пошкодити лозу.

Збирайте огірки зеленими. Жовті плоди — ознака перезрівання. Такі огірки стають гіркими, мають тверду шкірку та великі насінини. Проте своєчасний збір стимулює появу нових плодів.

Огірки — одна з найпростіших культур для домашнього вирощування, але саме правильний догляд робить урожай по-справжньому щедрим. Сонце, стабільна волога, трохи терпіння і вже через півтора-два місяці можна збирати перші хрусткі плоди одразу з грядки чи балкона.

