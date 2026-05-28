Маша Єфросиніна зі сцени висміяла чоловіка Полякової після скандальних заяв про її будинок

Ведуча не втрималася від саркастичної згадки про Вадима Буряковського просто зі сцени.

Оля Полякова з чоловіком Вадимом Маша Єфросиніна

Українська телеведуча Маша Єфросиніна вкотре публічно пожартувала над чоловіком співачки Олі Полякової — бізнесменом Вадимом Буряковським, з яким раніше у неї виникло гучне непорозуміння.

Так, під час одного зі своїх виступів Єфросиніна говорила про «ідеальні» картинки у соцмережах та те, як за красивими фото часто ховаються зовсім інші реалії. Утім, у своїй промові ведуча не оминула й тему скандалу з чоловіком Полякової. Відео з цього моменту вона опублікувала у TikTok. Зі сцени Маша іронічно згадала слова Буряковського про її будинок.

«У мене побувало близько п’яти блогерок, від яких шаленіли всі. Шаленіли через те, що у них неймовірна родина, фантастичні стосунки… Вони кохаються, дарують одне одному машини, дітей… І ці діти одразу красиві й теж ведуть блог. У них є дім, а не те, що у мене — занедбана х**ня, по словам Вадіка. Вони ікони… Але на кожному інтерв’ю він або принижував, або бив, ображав, травмував, шантажував. І майже у всіх було розлучення. Виявляється, що ми спостерігаємо за ідеальною картинкою, а за нею стоїть жахіття», — саркастично сказала Єфросиніна, отримавши сміх від публіки.

Вадим Буряковський / © Youtube/В гостях у Гордона

Нагадаємо, конфлікт між Машею Єфросиніною та Вадимом Буряковським спалахнув після інтерв’ю бізнесмена Дмитрові Гордону. Тоді чоловік Олі Полякової заявив, що будинок ведучої у Лісниках нібито перебуває у «занедбаному стані», а також неоднозначно висловився про саму Машу та її чоловіка-військового Тимура Хромаєва, назвавши його «мажором».

Після хвилі обговорень Олі Поляковій навіть довелося публічно перепрошувати за слова чоловіка. А згодом спільний проєкт зірок «Дорослі дівчата» несподівано припинив існування.

