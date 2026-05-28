Маша Єфросиніна зі сцени висміяла чоловіка Полякової після скандальних заяв про її будинок
Ведуча не втрималася від саркастичної згадки про Вадима Буряковського просто зі сцени.
Українська телеведуча Маша Єфросиніна вкотре публічно пожартувала над чоловіком співачки Олі Полякової — бізнесменом Вадимом Буряковським, з яким раніше у неї виникло гучне непорозуміння.
Так, під час одного зі своїх виступів Єфросиніна говорила про «ідеальні» картинки у соцмережах та те, як за красивими фото часто ховаються зовсім інші реалії. Утім, у своїй промові ведуча не оминула й тему скандалу з чоловіком Полякової. Відео з цього моменту вона опублікувала у TikTok. Зі сцени Маша іронічно згадала слова Буряковського про її будинок.
«У мене побувало близько п’яти блогерок, від яких шаленіли всі. Шаленіли через те, що у них неймовірна родина, фантастичні стосунки… Вони кохаються, дарують одне одному машини, дітей… І ці діти одразу красиві й теж ведуть блог. У них є дім, а не те, що у мене — занедбана х**ня, по словам Вадіка. Вони ікони… Але на кожному інтерв’ю він або принижував, або бив, ображав, травмував, шантажував. І майже у всіх було розлучення. Виявляється, що ми спостерігаємо за ідеальною картинкою, а за нею стоїть жахіття», — саркастично сказала Єфросиніна, отримавши сміх від публіки.
Нагадаємо, конфлікт між Машею Єфросиніною та Вадимом Буряковським спалахнув після інтерв’ю бізнесмена Дмитрові Гордону. Тоді чоловік Олі Полякової заявив, що будинок ведучої у Лісниках нібито перебуває у «занедбаному стані», а також неоднозначно висловився про саму Машу та її чоловіка-військового Тимура Хромаєва, назвавши його «мажором».
Після хвилі обговорень Олі Поляковій навіть довелося публічно перепрошувати за слова чоловіка. А згодом спільний проєкт зірок «Дорослі дівчата» несподівано припинив існування.