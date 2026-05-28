Експодруга Ані Лорак розкрила, хто вплинув на проросійську позицію співачки-зрадниці

Ані Лорак / © instagram.com/anilorak

Колишня подруга співачки-зрадниці Ані Лорак — артистка Анжеліка Рудницька — розкрила, хто вплинув на її проросійську позицію.

Виконавиці свого часу приятелювали. Анжеліка Рудницька в інтерв’ю «Апострофу» пригадує, що вони разом починали творчий шлях та розвивалися. Тож, це їх зблизило. Проте дружні шляхи співачок розійшлися. Рудницька пригадує, що свого часу на Лорак вплинув її тодішній продюсер Юрій Фальоса. За словами артистки, він водив підопічну «якимись шляхами», що привели не туди.

«Із Лорак ми дружили, тому що росли, одночасно починали. Я думаю, на неї дуже великий вплив мав тодішній її продюсер. Він кудись її водив, якимись шляхами і щось не туди… До якогось моменту ми дружили. Ходили одна до одної в гості, чаї пили, варенички разом їли чи на гастролях пересікалися. Щось пішло не так…», — говорить артистка.

Анжеліка Рудницька також натякнула, що не останню роль в цьому відіграли й гроші. Коли в Україні активно почала розвиватися культура, то це було невигідно РФ. Врешті, країна-агресорка переманювала українських артистів грошима. За словами Рудницької, хтось від цього зміг відмовитися, а хтось пристосувався.

«У нульові прийшли великі російські гроші, бо Росія зрозуміла, що якщо українська культура буде так активно розвиватися і через культуру суспільство так буде активно українізуватися, то ми дуже сильно почали віддалятися від Росії. Навряд чи це їм подобалось. Але якісь люди могли відмовитися від цих грошей і залишатися собою, а якісь хотіли пристосуватися, присмоктатися до цього грошового потоку. Він затягує», — додала артистка.

