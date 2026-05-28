Леся Самаєва висловилася про кар’єру доньки й чутки про її ролі по "блату": "Відмовляли"
Зірка відверто пояснила, чому відмовляла доньку йти її стопами.
Українська акторка Леся Самаєва поділилася подробицями про творче становлення своєї доньки Марії, яка вже активно будує акторську кар’єру.
Цього року дівчина завершує навчання в університеті, однак уже встигла знятися у кількох проєктах, зокрема у фільмі «На драйві». Втім, як зізналася Самаєва, вони з чоловіком — актором і режисером Театру Франка Андрієм Самініним — спочатку намагалися відмовити доньку від професії. Зіркові батьки добре знають усі труднощі акторського життя й не приховували цього від Марії.
«Відмовляли. Разом із чоловіком намагалися пояснити Маші, наскільки це важка й залежна професія. Дуже багато залежить від удачі, від того, чи опинишся ти в потрібному місці й у потрібний момент. Іноді людина може бути неймовірно талановитою, але якщо не складуться обставини — про неї просто ніхто не дізнається», — поділилася акторка в інтерв’ю oboz.ua.
Леся пояснила, що зсередини знає ціну нестабільності, очікування та творчих криз. За словами зірки, в акторській професії сьогодні тебе можуть обожнювати, а завтра ти залишишся без роботи на кілька місяців. Та згодом подружжя все ж вирішило не втручатися у вибір доньки. Батьки усвідомили, що Марія має самостійно пройти цей шлях і здобути власний досвід.
«Та в якийсь момент ми зупинилися й подумали: нам же свого часу батьки дали право обирати свій шлях. Ніхто не ламав і не змушував відмовитися від професії. Якщо вона справді хоче, хіба маємо право зупиняти? Ми сказали їй: „Машо, тобі буде непросто. Коли люди дізнаватимуться, чия ти донька, тобі подекуди буде навіть важче, ніж іншим. Тебе постійно порівнюватимуть, а успіхи можуть знецінювати. Але якщо готова пройти цей шлях — тоді йди“», — пригадала Самаєва.
Окремо акторка прокоментувала поширені припущення про те, що зіркові батьки можуть «домовлятися» про ролі для доньки. Леся наголосила, що сучасна кіноіндустрія працює зовсім інакше, а родинні зв’язки не гарантують успіху.
«Немає такого, що можна комусь зателефонувати, попросити звернути увагу — індустрія стала професійнішою. І, чесно кажучи, я навіть інколи думаю, що бути дитиною акторів — це радше мінус на старті, ніж плюс. До тебе ставляться прискіпливіше, оцінюють жорсткіше, менше пробачають. Та що казати: я не можу вплинути на те, затвердять мене чи ні в якийсь проєкт — а мене всі знають у професії багато років, — то як можу допомогти комусь іншому? Це не працює так. Маша все проходить сама. Ходить на проби, доводить, що має право бути в професії. І я цим пишаюся», — зазначила зірка.
