Леся Самаєва висловилася про кар’єру доньки й чутки про її ролі по "блату": "Відмовляли"

Леся Самаєва з донькою / © facebook.com/lesia.samaieva

Українська акторка Леся Самаєва поділилася подробицями про творче становлення своєї доньки Марії, яка вже активно будує акторську кар’єру.

Цього року дівчина завершує навчання в університеті, однак уже встигла знятися у кількох проєктах, зокрема у фільмі «На драйві». Втім, як зізналася Самаєва, вони з чоловіком — актором і режисером Театру Франка Андрієм Самініним — спочатку намагалися відмовити доньку від професії. Зіркові батьки добре знають усі труднощі акторського життя й не приховували цього від Марії.

«Відмовляли. Разом із чоловіком намагалися пояснити Маші, наскільки це важка й залежна професія. Дуже багато залежить від удачі, від того, чи опинишся ти в потрібному місці й у потрібний момент. Іноді людина може бути неймовірно талановитою, але якщо не складуться обставини — про неї просто ніхто не дізнається», — поділилася акторка в інтерв’ю oboz.ua.

Леся Самаєва з донькою і чоловіком / © facebook.com/lesia.samaieva

Леся пояснила, що зсередини знає ціну нестабільності, очікування та творчих криз. За словами зірки, в акторській професії сьогодні тебе можуть обожнювати, а завтра ти залишишся без роботи на кілька місяців. Та згодом подружжя все ж вирішило не втручатися у вибір доньки. Батьки усвідомили, що Марія має самостійно пройти цей шлях і здобути власний досвід.

«Та в якийсь момент ми зупинилися й подумали: нам же свого часу батьки дали право обирати свій шлях. Ніхто не ламав і не змушував відмовитися від професії. Якщо вона справді хоче, хіба маємо право зупиняти? Ми сказали їй: „Машо, тобі буде непросто. Коли люди дізнаватимуться, чия ти донька, тобі подекуди буде навіть важче, ніж іншим. Тебе постійно порівнюватимуть, а успіхи можуть знецінювати. Але якщо готова пройти цей шлях — тоді йди“», — пригадала Самаєва.

Леся Самаєва з донькою і чоловіком на прем’єрі фільму “На драйві” / © facebook.com/lesia.samaieva

Окремо акторка прокоментувала поширені припущення про те, що зіркові батьки можуть «домовлятися» про ролі для доньки. Леся наголосила, що сучасна кіноіндустрія працює зовсім інакше, а родинні зв’язки не гарантують успіху.

«Немає такого, що можна комусь зателефонувати, попросити звернути увагу — індустрія стала професійнішою. І, чесно кажучи, я навіть інколи думаю, що бути дитиною акторів — це радше мінус на старті, ніж плюс. До тебе ставляться прискіпливіше, оцінюють жорсткіше, менше пробачають. Та що казати: я не можу вплинути на те, затвердять мене чи ні в якийсь проєкт — а мене всі знають у професії багато років, — то як можу допомогти комусь іншому? Це не працює так. Маша все проходить сама. Ходить на проби, доводить, що має право бути в професії. І я цим пишаюся», — зазначила зірка.

