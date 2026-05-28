Кремль хоче сам обрати переговорника від ЄС: Каллас попередила про пастку Путіна

Кая Каллас / © Associated Press

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що Росія намагається нав’язати Євросоюзу дискусію про те, хто саме має вести переговори з Москвою. Каллас застерегла європейських партнерів від спроб Росії впливати на формат можливих переговорів.

Про це вона заявила перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС на Кіпрі.

За словами Каллас, Москва хоче змістити увагу з суті переговорної позиції Євросоюзу на персоналії — тобто на те, хто саме має говорити з російською стороною.

«Росія хоче, щоб ми обговорювали, хто з ними розмовляє. І вони вже обирають тих, хто для цього підходить. Давайте не потрапляти в цю пастку», — заявила Каллас.

Вона наголосила, що переговори не можуть залежати від бажань Кремля щодо конкретного співрозмовника. На її думку, дипломатичний процес має бути командною роботою з чітко визначеною стратегією.

Каллас підкреслила, що для ЄС набагато важливіше не питання персонального переговорника, а зміст спільної позиції, яку європейські міністри обговорюють під час зустрічі на Кіпрі.

Таким чином у Євросоюзі фактично відкидають спроби Росії нав’язати зручний для себе формат діалогу та обрати співрозмовників, з якими Кремлю було б вигідніше вести переговори.

Переговори щодо миру в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше Марко Рубіо заявив, що США більше не беруть участі у спільному переговорному форматі за участю України та Росії.

Також повідомлялося, що в Євросоюзі почали працювати над власним підходом до можливих переговорів із Москвою. За даними ЗМІ, у ЄС вважають, що такий процес має починатися не з поступок, а з чітких вимог до Кремля.

Водночас у Росії звинуватили Євросоюз в «участі у війні» та заявили про відсутність європейських посередників у можливому переговорному процесі.

На цьому тлі в європейських політичних колах обговорюють можливість залучення до діалогу колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

Водночас така ідея викликає застереження. Спроби просувати окремих «зручних» для Москви співрозмовників можуть бути частиною стратегії Кремля, спрямованої на переведення переговорів з офіційного формату у площину неформальних домовленостей.

