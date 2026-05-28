Мовний скандал у Дніпрі: вчителька вигнала з класу доньку військових через зауваження про російську

Учениця дніпровської гімназії Богдана з мамою Оксаною / © "Суспільне Дніпро"

У гімназії Дніпра спалахнув скандал через конфлікт між вчителькою та 6-річною донькою військових. Мати дівчинки стверджує, що дитину вигнали з уроку за зауваження на адресу педагогині щодо спілкування російською. Керівництво закладу факт використання мови агресора заперечує, проте вчителька уже отримала догану.

Про це повідомило «Суспільне Дніпро».

Дівчинку вигнали з класу за зауваження про російську мову — деталі

Мама першокласниці однієї з гімназій Дніпра Оксана розповіла, що 25 травня вчителька англійської мови нібито вивела її шестирічну доньку Богдану з класу після того, як дівчинка попросила педагогиню не розмовляти російською під час уроку. За словами жінки, для їхньої родини мовне питання є принциповим: сама Оксана нині служить у війську, а батько Богдани загинув на війні 2019 року.

«Дитина зробила зауваження вчителю, чому та розмовляє російською мовою, коли Росія нас вбиває, за що була вигнана з класу. На сьогоднішній день тисячу дітей московити забрали до себе, вивезли з окупованих територій. Вони зараз їх навчають російської мови. Вони їх навчають ненавидіти українців. Яка повинна бути мотивація ще розмовляти українською мовою?» — висловилася мати школярки.

Після того як донька розповіла про ситуацію, Оксана звернулася до директорки та вчительки. Водночас у гімназії заперечили факт спілкування російською.

«Вони зараз кажуть, що моя дитина все, відповідно, вигадала, все це придумала, такого не може бути. Що її просто вивели на секунду, щоб вона заспокоїлася. А я кажу: «В якому це стані була моя дитина шести років, щоб її треба було заспокоювати», — розповіла військовослужбовиця.

Позиція освітян щодо мовного скандалу та вигнання дитини з класу

Директор гімназії Євген повідомив, що після інциденту в закладі створили спеціальну комісію для з’ясування обставин. За результатами внутрішнього розслідування, за його словами, підтвердження того, що вчителька говорила російською, не знайшли. Водночас встановили, що учениця певний час перебувала за межами класу.

«Пояснювальну записку ми брали від вчителя, який викладає, і від вчителя, який був присутній в кінці кабінету та перевіряв роботи дітей на уроці. Було підтверджено факт перебування дитини до двох хвилин за межами класу наодинці, що є порушенням педагогічної етики та внутрішніх документів, за що було винесено педагогу догану«, — розповів директор.

Начальниця міського управління освіти Олена Яковенко заявила, що про випадок у департаменті дізналися лише після приїзду журналістів до гімназії. За її словами, попри висновки шкільної комісії, ситуацію додатково перевірятимуть.

«Факт того, що вчителька спілкувалась російською, не підтвердився. Втім, я в кабінеті не була, і я не можу стверджувати це, але розумію, наскільки важливе сьогодні це питання — дотримання мовного закону», — зазначила посадовиця.

Директор гімназії не дозволив журналістам поспілкуватися з учителькою, про яку йдеться. За його словами, після інциденту педагогиня почувається погано. Також пан Євген додав, що жінка працює у закладі понад п’ять років, викладає англійську мову та є дитячим психологом.

Скарга до представниці уповноваженого із захисту державної мови

Тим часом мати першокласниці подала скаргу представниці уповноваженого із захисту державної мови Христині Головачовій. Там заявили, що мають намір ініціювати державний контроль для перевірки діяльності вчительки у гімназії. Також нагадали, що за порушення мовного законодавства передбачений штраф — від 3500 грн.

«Необхідно провести перевірки цього навчального закладу, службове розслідування і ставити питання про профпридатність цієї вчительки. Вчора мама просила у директора, аби вчитель була звільнена. Я, як юрист, як педагог і як мама дитини, вважаю, що ця вчителька має бути відсторонена від роботи в цьому класі«, — наголосила Головачова.

Кореспонденти поспілкувалися з очільницею батьківського комітету Лілією. Вона повідомила, що інших скарг від батьків щодо використання російської мови на уроках англійської не надходило.

Нагадаємо, у Львові зі школи №13 звільнили вчительку, яка систематично ображала сина військового та дорікала йому через службу батька. Педагогиня називала учня «тупим» і «дебілом». Крім того, за неналежне реагування на інцидент догани отримали адміністрація закладу, класний керівник, психолог та соціальний педагог.

