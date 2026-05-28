В які періоди історії Росія найбільше боялась України: історик дав несподівану відповідь

Росія ніколи не мала поваги до інших народів — такі висновки істориків. Проте є річ, яку Росія справді розуміє і поважає — страх. В історії Росії є періоди, коли нею керував страх України. Водночас історики зазначають, що протягом всього свого періоду існування РФ живе у страху.

Більше про це розповів історик, військовий та голова Українського інституту національної памʼяті Олександр Алфьоров 24Каналу.

Коли Росія найбільше боялася України

Росіянам не звикати жити у страху. Зараз жителі РФ можуть потрапити до в’язниці за користування VPN, антивоєнні висловлювання чи за будь-що інше. Та були надзвичайно яскраві періоди, коли Росія найбільшим своїм страхом вважала Україну. Їх було декілька.

Голова Українського інституту національної памʼяті поділився, що РФ завжди компенсує страх агресією. Зокрема, це одна з причин, чому розпочалася війна.

«Росіяни ніколи не поважали жодного народу. Навпаки, висміюють, тому, власне, виникли анекдоти про, наприклад, француза, англійця, американця та інших. Росіяни — це народ-гопник, який застосовуватиме силу там, де не може чогось довести», — каже Алфьоров.

Протягом усього періоду свого існування РФ боялася українців. Україну ворог сприймає як загрозу власному існуванню. У різні епохи найбільшими страхами для РФ ставали українські постаті, такі як Іван Мазепа, Степан Бандера чи Симон Петлюра.

Причина російського страху, на думку історика, полягає у тому, що українці — це народ, в якого у руках свідоцтво про народження Русі.

Крім усього, Україна вистояла на початку повномасштабної війни, модернізувала власну армію та впевнено атакує РФ. Саме український досвід війни вивчають іноземні генерали та війська.

На тлі цього та серйозних економічних втрат у РФ зростає невдоволення Путіним. Попри критику, Путін не має наміру відмовлятися від своїх планів так званої «СВО».

Нагадаємо, Росія посилила погрози на адресу України, заявивши про підготовку ударів по підприємствах ВПК і «центрах ухвалення рішень» у Києві, а її МЗС закликало іноземних дипломатів залишити столицю.

Приводом для цього Москва називає удар по Старобільську, який Україна визначає як атаку на військовий об’єкт. Проте в українському МЗС наголошують, що рівень небезпеки не змінився, адже РФ обстрілює міста вже понад чотири роки.

У РНБО та експертних колах ці погрози вважають спробою Кремля відвернути увагу від власних економічних проблем, браку стратегічних успіхів на фронті та вразливості російських регіонів перед українськими далекобійними ударами.

Психологічний тиск націлений також на західних партнерів Києва, і все це відбувається на тлі сповільнення просування військ РФ та високих втрат, які, за даними Інституту вивчення війни, перевищують темпи мобілізації.

Водночас реальна загроза залишається високою: під час нещодавньої масованої атаки Росія застосувала сотні дронів і ракет, зокрема важку для перехоплення балістичну ракету «Орешнік». Для ефективного захисту від таких загроз Повітряні сили ЗСУ гостро потребують додаткових систем Patriot та ракет до них.

Зрештою, риторика Кремля свідчить не лише про наміри продовжувати терор, а й про зростання нервозності у Москві, яка намагається компенсувати власні невдачі та військові проблеми психологічним тиском на Україну та її союзників.

