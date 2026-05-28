Київщину накриє небезпечна негода: синоптики попередили, чого чекати

На Київщині до кінця дня 28 травня прогнозують грози, місцями можливий град. Через негоду в області оголосили жовтий рівень небезпечності.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Гроза / © ТСН

У Київській області 28 травня очікується погіршення погоди. Синоптики попереджають про грози, а в окремих районах можливий град.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

За даними синоптиків, небезпечні метеорологічні явища очікуються у найближчу годину з утриманням до кінця дня 28 травня.

У регіоні оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

Що прогнозують на Київщині

На території області очікуються:

  • грози;

  • в окремих районах — град;

  • можливе ускладнення ситуації на дорогах.

В Укргідрометцентрі попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також руху транспорту.

Жителям Київщини радять бути обережними під час негоди, не перебувати поблизу дерев, рекламних конструкцій та ліній електропередач, а водіям — враховувати погіршення видимості й стан дорожнього покриття.

Як зазначає синоптикиня Наталка Діденко, у четвер у столиці різко зміниться погодна ситуація: очікується потужний північно-західний вітер, можливі локальні дрібні дощі, а температура повітря впаде до позначки +15 градусів.

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що на Київщині 28 травня буде хмарна погода із короткочасними проясненнями. Ніч пройде без опадів, проте вдень можливі короткочасні дощі, місцями із грозами. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

