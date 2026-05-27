Штормове попередження в Україні: сильний вітер може ускладнити рух транспорту
Складні погодні умови можуть вплинути на дорожню ситуацію у більшості регіонів України.
В Україні на четвер, 28 травня, оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища через сильний вітер.
Про це повідомив Укргідрометцентр.
За прогнозом синоптиків, вдень у більшості регіонів країни, за винятком Закарпатської, Запорізької, Донецької, Луганської областей та Криму, очікуються пориви вітру швидкістю 15–20 м/с.
Оголошено І рівень небезпечності — жовтий.
Укргідрометцентр попереджає, що погіршення погодних умов може створити додаткове навантаження для комунальних служб та підприємств критичної інфраструктури. Через сильний вітер можливі труднощі в роботі енергетичних, будівельних і комунальних підприємств.
Очікується, що складні погодні умови також можуть вплинути на дорожню ситуацію. Поривчастий вітер здатний ускладнити рух транспорту, особливо на відкритих ділянках автошляхів, мостах і трасах міжміського сполучення. Водіям варто враховувати погодні умови під час планування поїздок.
Нагадаємо, сьогодні, 27 травня, у різних регіонах України фіксують сильні зливи, грози, град та шквальний вітер. Подекуди стихія вже спричинила проблеми на дорогах і перебої з рухом транспорту.