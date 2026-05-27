До України суне ще сильніша холоднеча, а синоптики попереджають про небезпеку: де зіпсується погода

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 28 травня

До України суне похолодання зі Скандинавії, яке принесе із собою штормовий вітер та дощі з грозами майже в усі регіони. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності, оскільки негода затримається в країні до кінця тижня і лише з початком червня поступиться літньому теплу.

Погода в Україні

У четвер, 28 травня, територія України опиниться в тилу холодного атмосферного фронту, прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.

«Залишки дощів ще покапають, проте опади очікуються незначні та локальні», — повідомляє Діденко.

Синоптикиня зазначає, що слідом за холодним фронтом прийде серйозне похолодання. Денна температура повітря в більшості регіонів відчутно впаде і коливатиметься в межах від +15 до +19 градусів вище нуля, і лише в південних областях утримається відносне тепло — близько +20…+23 градусів.

Через те, що важкі холодні повітряні маси сильніше тиснуть на теплі шари атмосфери і стикаються з їхнім опором, у країні суттєво посилиться вітер, який подекуди сягатиме штормових поривів.

У Києві 28 травня очікується потужний північно-західний вітер, можливий невеликий дощ, а стовпчики термометрів опустяться до скромних +15 градусів. Діденко зауважила, що така прохолодна погода триматиметься в Україні аж до кінця тижня, проте вже з перших чисел червня, стабільне тепло знову почне повертатися.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, 28 травня до України пошириться порція холодного повітря зі Скандинавії, витісняючи тепло в південні регіони, тож температура знизиться.

«В полі зниженого тиску та впливу атмосферних фронтів майже скрізь очікується хмарна, дощова, а вдень ще й вітряна погода. Хмарно з проясненнями», — повідомляють метеорологи.

Вночі на півдні та сході, вдень в Україні, крім південних областей, Закарпаття та Прикарпаття, пройдуть короткочасні дощі, місцями із грозами.

Температура вночі коливатиметься в межах від +5 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +13 до +18 градусів вище нуля. У південній частині вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +11 до +16 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +17…+22 градусів тепла.

Водночас синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Україні.

«Вдень 28 травня в Україні, крім Закарпатської, Запорізької, Донецької, Луганської областей та Криму, пориви вітру 15-20 м/с», — йдеться в повідомленні.

У цих регіонах оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Погода у Києві

На Київщині 28 травня буде хмарна погода із короткочасними проясненнями. Ніч пройде без опадів, проте вдень можливі короткочасні дощі, місцями із грозами. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме від +5 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +13 до +18 градусів вище нуля. У Києві вночі стовпики термометрів не піднімуться вище +10 градусів тепла, вдень очікується близько +15 градусів вище нуля.

Водночас синоптики попереджають про пориви вітру вдень 28 травня на Київщині, які сягатимуть від 15 до 20 м/с. У зв’язку з цим, в регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Погода у Львові

На Львівщині 28 травня погоду визначатиме тилова частина циклону над Східно-Європейською рівниною.

Ніч пройде без опадів, проте вдень місцями ймовірні короткочасні дощі із грозами. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 9 — 14 м/с, вдень пориви 15 — 20 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься в межах від +4 до +9 градусів тепла, вдень очікується від +15 до +20 градусів тепла.

У Львові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +5 до +7 градусів тепла, вдень очікується від +17 до +19 градусів тепла.

Погода в Одесі

В Одеській області та місті Одеса 28 травня буде мінлива погода, вночі місцями пройдуть дощі.

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 9-14 м/с, місцями пориви до 15-17 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +11 до +16 градусів тепла, вдень очікується від +18 до +23 градусів тепла.

У місті Одеса, температура повітря вночі становитиме від +14 до +16 градусів тепла, вдень очікується від +20 до +22 градусів вище нуля.

Погода у Харкові

У четвер, 28 травня, на Харківщині та в самому обласному центрі очікується мінлива хмарність. Ніч мине без опадів, проте вдень синоптики прогнозують невеликий дощ.

Разом із парасольками місцевим мешканцям варто підготуватися і до штормових поривів північно-західного вітру, які по обіді сягатимуть 15–20 м/с. Через це в регіоні оголошено перший рівень небезпечності.

Похолодання буде відчутним: уночі температура по області впаде до +6…+11 градусів тепла, а в Харкові становитиме близько +8…+10 градусів вище нуля. Вдень стовпчики термометрів покажуть +13…+18 градусів тепла в межах регіону, а в місті повітря прогріється лише до +14…+16 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 28 травня синоптики прогнозують хмарну погоду із короткочасними проясненнями.

Вночі місцями, а вдень повсюдно пройдуть невеликі короткочасні дощі із грозами. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура по області коливатиметься:

вночі від +7 до +12 градусів тепла;

вдень від +17 до +22 градусів тепла;

У місті Дніпро стовпчики термометрів покажуть:

вночі від +9 до +11 градусів тепла;

вдень від +17 до +19 градусів тепла.

