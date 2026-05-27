Зеленський пояснив свій безпрецедентний лист до Трампа та Конгресу: чому пішов на відчайдушний крок

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Архівне фото / © Associated Press

Реклама

Президент Володимир Зеленський пояснив, навіщо відправив лист Дональду Трампу і Конгресу США з терміновим закликом допомогти захистити українське небо від балістичних ракет.

Про це глава держави розповів у своєму традиційному відеозверненні увечері, 27 травня.

За його словами, таке буває рідко, що лідери іншої держави звертаються листом, одночасно до президента й Конгресу Сполучених Штатів Америки.

Реклама

«Але ситуація зараз така: треба діяти, діяти оперативно, діяти результативно. Важливо, щоб Америка Україну почула. Ми розуміємо, що багато глобальної уваги зараз війні в Ірані. Потрібно припиняти і війну тут, у Європі, війну дуже криваву, яка триває вже п’ятий рік на повномасштабному рівні», — сказав Зеленський.

На його думку, чим більше Україна матиме захисту від російських ракет, тим швидше можна зробити так, щоб дипломатія спрацювала. Зеленський наголосив, що поки Росія покладається на ракети, її інтерес до дипломатії несправжній.

«І можемо це виправити тільки разом, з Америкою. Україна вдячна Америці за всю підтримку. Буде ще більш вдячною за достойний мир і гарантовану безпеку. Все це можливо, якщо буде достатньо рішучості», — підсумував глава держави.

Росія погрожує новим ударом по Києву

Раніше повідомлялося, що російські війська можуть готувати новий масований удар по Україні в наступні дві доби.

Реклама

Нагадаємо, офіційна представниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова залякувала, що РФ знову завдаватиме ударів по Києву. Крім того, в Міністерстві закордонних справ РФ пригрозили, що іноземцям варто якнайшвидше залишити українську столицю.

У відповідь понад 50 країн в ООН засудили ультиматум РФ, але США не підписали заяву.

Новини партнерів