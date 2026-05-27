Дипломати відмовляються тікати: Захід відповів на ракетний шантаж Кремля

Сполучені Штати та низка європейських країн категорично відкинули попередження Москви про необхідність евакуації своїх громадян і дипломатів із Києва напередодні нових масованих атак. Західні аналітики пов’язують такі різкі погрози Кремля зі зміною ситуації на полі бою, де ініціатива поступово переходить до українських військових.

Про це пише CBS News.

Реакція Заходу на російський шантаж

Міністерство закордонних справ РФ пригрозило завдавати систематичних ударів по підприємствах військово-промислового комплексу в Києві, закликавши персонал іноземних дипломатичних місій негайно виїхати з української столиці. Цю заяву Москва спробувала виправдати нібито ударом українських безпілотників по окупованому Луганську, проте США, Німеччина, Польща та ЄС рішуче відкинули російські вимоги, одноголосно відмовившись евакуювати свої представництва.

«Ми нікуди не поїдемо! Росія хоче страху, паніки та ізоляції України, але це не спрацює», — наголосила посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Зміна ситуації на фронті

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) переконані, що така ескалація та різкі заяви з боку Москви відбуваються на тлі того, що характер війни поступово змінюється на користь українських сил. Фахівці зазначають, що територіальні здобутки окупаційної армії наближаються до нуля, водночас Україна успішно кидає виклик позиційній війні, проте Росія досі продовжує користуватися дефіцитом систем протиповітряної оборони.

«Ми працюємо з усіма нашими партнерами над протиповітряною обороною для України — це перший пріоритет», — заявив президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, очільник МЗС РФ Сергій Лавров у телефонній розмові з держсекретарем США Марко Рубіо «офіційно довів до американської сторони» інформацію про «системні та послідовні» удари по Києву. Проте Рубіо, на відміну від його європейських колег, не засудив терористичні акти Росії.

