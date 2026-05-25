Посольства Франции, Польши и ЕС отреагировали на угрозы РФ атаковать Киев: что решили

Несмотря на угрозы России снова обстреливать Киев, иностранные дипломаты остаются в столице. Они считают риторику Кремля неприемлемой. По мнению послов, такие ультиматумы лишь показывают отчаяние и тупик, в котором оказалась Москва.

Об этом в ответ на запросы «Суспільного» сообщили в пресс-службах посольств Франции и Польши, а также посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова.

Позиция посольства Франции — что заявили

В посольстве Франции осудили ультиматумы России и заверили, что их представительство в Киеве продолжит работу как обычно.

«Мы осуждаем эти последние безответственные заявления, сделанные Министерством иностранных дел России. Угрозы Москвы, в частности по центрам принятия решений и иностранных посольств в Украине, неприемлемы и противоречат международным обязательствам России. Прежде всего, они свидетельствуют о стремительном приближении к тупику, в котором оказалась российская агрессивная война», — заявили в посольстве Франции.

Французская сторона призвала РФ отказаться от агрессивной позиции и согласиться на прекращение огня.

Что заявило посольство Польши — подробности

В свою очередь, в посольстве Польши отметили, что не подвергаются провокациям Кремля. Польские дипломаты отметили, что Россия продолжает применять террор против Украины.

«Россия продолжает применять террор против Украины, ее гражданского населения и иностранных дипломатических представительств в Киеве, стремясь достичь политических целей, которых не может достичь военным путем», — сообщили в посольстве Польши.

Реакция посольства ЕС в Украине — что заявила Катарина Матернова

Аналогичную позицию высказала и посолка ЕС в Украине Катарина Матернова. Она назвала угрозы в адрес международных организаций и дипломатов признаком слабости Кремля, который годами «лицемерно» апеллирует к международным соглашениям, обстреливая гражданскую инфраструктуру.

«Угрозы дипломатам и международным организациям — это не признак силы. Они являются признаком отчаяния. Чем более агрессивным и угрожающим становится Кремль, тем яснее становится, что режим Путина понимает, что он не может сломить устойчивость Украины, ни поддержку ее партнеров», — подчеркнула Матернова.

Реакция МИД Украины на угрозы РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев ведет постоянный диалог со странами-партнерами о необходимости игнорировать российский шантаж. Глава МИД отметил, что Москва сознательно прибегает к эскалации и насмешке над мирными усилиями, пытаясь запугать Запад.

«Мы знаем, когда он (Путин) повышает эту риторику. То есть он эскалирует, пытается повлиять на эту так называемую западную ментальность. Это ядерные угрозы, совместные учения на территории Беларуси. Это его, знаете, опять же, насмешка над всеми мирными усилиями. Никаких признаков мирного процесса они не представляют, напротив, они эскалируют. Значит, и реакция мира должна быть пропорциональна», — сказал Сибига.

Глава украинского дипломатического ведомства призвал иностранные государства ответить на угрозы РФ пропорционально усилением поддержки украинской армии, предоставлением дополнительных ракет и обеспечением так называемого пакета сдерживания.

«Он (Путин — ред.) должен в конце концов осознать, что он никогда не достигнет военных целей на территории Украины. Не добьется он этого», — подчеркнул Андрей Сибига.

Россия пригрозила ударить по Киеву — что известно

Напомним, в Москве решили еще раз прибегнуть к телефонному шантажу: глава российского МИД Лавров позвонил по телефону госсекретарю США Марко Рубио.

Как заявляют кремлевские рупоры, во время разговора представитель Кремля пытался запугать американскую сторону анонсами новых обстрелов Киева. Все предстоящие удары по городу захватчики заранее цинично списали на разрушение военных объектов. О других деталях беседы у Лаврова умолчали, ограничившись лишь очередной порцией угроз.

Стоит добавить, что в ночь на 24 мая Киев пережил самую масштабную атаку с 2022 года. РФ атаковала столицу ракетами и беспилотниками, а под вражеским огнем оказались все районы города.

