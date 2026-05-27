Капуста може швидко рости, але за умови створення для неї належних умов - як на етапі посадки на ділянці, так і у період росту. В іншому випадку утворить пухкі, дрібні та не щільні головки. Причина зазвичай криється не в сорті, а у помилках під час догляду.

Що робити, аби капуста формувала великі, тверді качани.

Капуста має високі потреби в поживних речовинах і погано реагує на неродючий ґрунт. Саме тому перед посадкою варто збагатити грядку добре перепрілим компостом чи гноєм.

Крім того, цій культурі в першу чергу потрібен азот, який відповідає за нарощування зеленої маси та швидкий ріст листя. Рослина також погано реагує на дефіцит бору, кальцію, марганцю, міді та молібдену. Дефіцит будь-якого з цих поживних речовин може уповільнити ріст або перешкоджати формуванню головок.

На практиці це означає: капуста найкраще росте в живому ґрунті, багатому на органічні речовини, і постійно злегка вологому. У бідному ґрунті навіть часте удобрення не завжди допоможе.

Домашні добрива

Натуральні добрива будуть підтримувати рівномірний ріст капусти без ризику переудобрення. Вони найкраще працюють за умови регулярного внесення та в добре підготовлений ґрунт.

Найчастіше рекомендуються:

компост – покращує структуру субстрату, підвищує здатність утримувати вологу та поступово вивільняє поживні речовини;

біогумус – дбайливо живить рослини та підтримує розвиток ґрунтових мікроорганізмів;

компостований гній – забезпечує багато поживних речовин, але повинен добре розкладатися;

кропив'яний гній – багатий переважно на азот, що сприяє швидкому росту листя;

органічна мульча з трави або соломи – яка не тільки захищає ґрунт від пересихання, але й з часом удобрює його.

Варто пам’ятати, що навіть найкраще добриво не допоможе, якщо капуста росте в сухому ґрунті або посаджена занадто щільно. Саме поєднання родючого землі, регулярного поливу та достатнього простору визначає, чи розвинуть рослини великі, компактні та важкі качани.

