Європа має домовлятися з Путіним: прем’єр Болгарії злякався "ескалації" та розкритикував союзників

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радєв / © Associated Press

Європейський Союз повинен взяти на себе керівну роль у переговорному процесі з Кремлем щодо завершення повномасштабного вторгнення в Україну. Про це заявив новопризначений прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев під час візиту до Парижа, наголосивши, що Європа вже спізнилася з перехопленням цієї ініціативи.

Про це пише Bloomberg.

Переговори з РФ та «ядерна загроза»

Спілкуючись із журналістами напередодні зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, болгарський прем’єр висловив сподівання щодо зміни загального політичного курсу ЄС щодо війни.

«Я був би радий побачити, що Європа нарешті погоджується розпочати переговори з Росією; не лише розпочати — Європа повинна була бути лідером у цих переговорах. Це важлива місія Європи», — підкреслив Радев.

Політик, якого раніше неодноразово критикували за прокремлівські погляди та спротив економічним санкціям проти РФ, також розкритикував прагнення Заходу здобути перемогу на полі бою. На його думку, бажання досягти миру силою за будь-яку ціну може призвести до непоправних наслідків.

«Що мене особисто турбує, так це бажання Європи досягти конвенційної перемоги над найбільшою ядерною державою, не маючи можливості перехоплювати та протидіяти російській сучасній гіперзвуковій зброї. Це серйозний ризик», — заявив посадовець.

Загострення ситуації та позиція Європи

Заяви Радева лунають на тлі того, що мирні переговори під егідою США зайшли у глухий кут, оскільки увага президента Дональда Трампа наразі прикута до війни в Ірані. Тим часом Москва продовжує наполягати на своїх максималістських вимогах, зокрема на повному контролі над Донбасом. Крім того, Росія погрожує посилити удари по Києву і закликає іноземців залишити українську столицю.

Європейські лідери наразі розділилися в думках щодо доцільності діалогу з Кремлем. Якщо президент Фінляндії Александр Стубб нещодавно припустив, що час для розмов із Росією вже настав, то міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна категорично застеріг від контактів із Москвою саме зараз, коли Україна володіє ініціативою на фронті. Проте сам прем’єр Болгарії наполягає на негайних змінах.

«Ми вже дуже близькі до цього [ядерної ескалації — ред.], і Європа повинна дуже швидко переоцінити свою стратегію і підхід до цього конфлікту», — наголосив Радєв.

