Рідкісний паразит "з'їв" печінку та досяг серця: лікарі у Львові провели унікальну операцію

Унікальна операція у Львові / © Перше медичне об'єднання Львова

У Львові лікарі провели 12-годинну операцію з порятунку 55-річного пацієнта, у якого рідкісний паразит майже повністю зруйнував печінку та проріс майже до серця.

Про це повідомило Перше медичне об’єднання Львова у дописі на своїй сторінці у Facebook.

Історія пацієнта, мешканця Львівщини Любомира, почалася п’ять років тому, коли він раптово почав жовтіти. Тоді лікарі попередньо встановили діагноз — рак печінки пізньої стадії, після чого пацієнта, за його словами, фактично відправили додому без шансів на лікування.

Згодом чоловік звернувся до інших спеціалістів, і вже в Києві було встановлено точний діагноз — альвеококоз печінки, паразитарне захворювання, яке часто імітує онкологічний процес.

Рідкісна хвороба, що руйнує органи

Альвеококоз — це важке інфекційне ураження, спричинене паразитом, який потрапляє в організм фекально-оральним шляхом. Хвороба повільно руйнує печінку, судини та може поширюватися на сусідні органи.

У випадку пацієнта паразит уразив майже всю печінку, включно з більшістю її сегментів, судинною системою, жовчними протоками та навіть діафрагмою. Ураження сягнуло рівня перикарда — оболонки, що оточує серце.

Єдиним можливим методом лікування спочатку вважалася трансплантація печінки, однак очікування донорського органа затягнулося, а стан пацієнта погіршувався.

У зв’язку з цим лікарі вирішили піти на радикальне хірургічне втручання — видалення всіх уражених паразитом ділянок із максимально можливим збереженням власної печінки.

Операція тривала 12 годин

Операцію виконували спільно хірурги Лікарні Святого Пантелеймона та спеціалісти з Києва з Інституту Шалімова.

Втручання було надзвичайно складним через масштаб ураження та залучення великих судин. Медики змушені були тимчасово відключити печінку від кровообігу, охолодити її спеціальним розчином і провести багаторівневу реконструкцію судин та жовчних проток.

Операція тривала майже 12 годин і завершилася успішно. Лікарям вдалося видалити паразитарні ураження та зберегти функціональну частину печінки пацієнта.

Цей випадок унікальний для західних регіонів України. Раніше подібні втручання виконувалися лише у двох медичних закладах Києва.

Пацієнт уже подякував лікарям за порятунок, назвавши їхню роботу вирішальною для свого життя.

