ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
138
Час на прочитання
2 хв

Рідкісний паразит "з'їв" печінку та досяг серця: лікарі у Львові провели унікальну операцію

П’ять років тому мешканець Львівщини раптово почав жовтіти. Тоді лікарі попередньо встановили діагноз — рак печінки пізньої стадії, але згодом у нього виявилася рідкісна паразитична хвороба.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Коментарі
Унікальна операція у Львові

Унікальна операція у Львові / © Перше медичне об'єднання Львова

У Львові лікарі провели 12-годинну операцію з порятунку 55-річного пацієнта, у якого рідкісний паразит майже повністю зруйнував печінку та проріс майже до серця.

Про це повідомило Перше медичне об’єднання Львова у дописі на своїй сторінці у Facebook.

Історія пацієнта, мешканця Львівщини Любомира, почалася п’ять років тому, коли він раптово почав жовтіти. Тоді лікарі попередньо встановили діагноз — рак печінки пізньої стадії, після чого пацієнта, за його словами, фактично відправили додому без шансів на лікування.

Згодом чоловік звернувся до інших спеціалістів, і вже в Києві було встановлено точний діагноз — альвеококоз печінки, паразитарне захворювання, яке часто імітує онкологічний процес.

Рідкісна хвороба, що руйнує органи

Альвеококоз — це важке інфекційне ураження, спричинене паразитом, який потрапляє в організм фекально-оральним шляхом. Хвороба повільно руйнує печінку, судини та може поширюватися на сусідні органи.

У випадку пацієнта паразит уразив майже всю печінку, включно з більшістю її сегментів, судинною системою, жовчними протоками та навіть діафрагмою. Ураження сягнуло рівня перикарда — оболонки, що оточує серце.

/ © Перше медичне об'єднання Львова

© Перше медичне об'єднання Львова

Єдиним можливим методом лікування спочатку вважалася трансплантація печінки, однак очікування донорського органа затягнулося, а стан пацієнта погіршувався.

У зв’язку з цим лікарі вирішили піти на радикальне хірургічне втручання — видалення всіх уражених паразитом ділянок із максимально можливим збереженням власної печінки.

Операція тривала 12 годин

Операцію виконували спільно хірурги Лікарні Святого Пантелеймона та спеціалісти з Києва з Інституту Шалімова.

Втручання було надзвичайно складним через масштаб ураження та залучення великих судин. Медики змушені були тимчасово відключити печінку від кровообігу, охолодити її спеціальним розчином і провести багаторівневу реконструкцію судин та жовчних проток.

Операція тривала майже 12 годин і завершилася успішно. Лікарям вдалося видалити паразитарні ураження та зберегти функціональну частину печінки пацієнта.

/ © Перше медичне об'єднання Львова

© Перше медичне об'єднання Львова

Цей випадок унікальний для західних регіонів України. Раніше подібні втручання виконувалися лише у двох медичних закладах Києва.

Пацієнт уже подякував лікарям за порятунок, назвавши їхню роботу вирішальною для свого життя.

Нагадаємо, раніше львівські урологи зіткнулися з унікальним випадком: вони видалили з сечового міхура пацієнтки ртутний термометр. Стороннє тіло перебувало в організмі жінки цілих вісім років і повністю покрилося каменем.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
138
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie