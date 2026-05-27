Понад 50 країн на засіданні ООН засудили нові погрози Росії: США відмовилися

Чому США промовчали в ООН

Росія закликала Вашингтон евакуювати своє посольство в Києві в понеділок, погрожуючи «систематичними ударами» по українській столиці на тлі аналогічних попереджень іншим дипломатичним місіям.

У відповідь понад 50 країн на засіданні ООН засудили нові погрози Москви. Однак Сполучені Штати не підтримали документ, пише France24.

«Ми також засуджуємо нещодавні погрози Росії дипломатичним установам та посольствам у Києві. Це те, з чим ми не можемо миритися», — йдеться у спільній заяві представника України в ООН Андрія Мельника.

Заяву підписали європейські країни, Японія, Південна Корея та інші. Сполучені Штати не були серед підписантів.

Водночас, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш «традиційно» висловив стурбованість щодо російських атак.

«Я глибоко стурбований нещодавньою заявою Російської Федерації про завдавання послідовних та систематичних ударів по українських оборонних підприємствах у Києві, а також по центрах прийняття рішень та командних пунктах», — заявив він у Раді Безпеки ООН.

Раніше повідомлялося, що російські війська можуть готувати новий масований удар по Україні в наступні дві доби.

Нагадаємо, офіційна представниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова залякувала, що РФ знову завдаватиме ударів по Києву. Крім того, в Міністерстві закордонних справ РФ пригрозили, що іноземцям варто якнайшвидше залишити українську столицю.

Своєю чергою у ЄС жорстко відповіли на погрози Кремля та зробили заяву про евакуацію з Києва. Західні дипломати відкинули ультиматум Росії щодо негайної евакуації з Києва, тоді як аналітики пов’язують ці нові погрози Москви зі зміною ситуації на полі бою на користь українських військових.

