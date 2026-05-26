В ООН відреагували на погрози РФ атакувати Київ: що заявив Гутерріш

Антоніу Гутерріш / © Associated Press

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив глибоку стурбованість через заяви РФ про плани атакувати українські оборонні підприємства та центри прийняття рішень у Києві.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Що відповіли в ООН на погрози Кремля

Відповідну заяву очільник Організації Об’єднаних Націй зробив у вівторок під час засідання Ради Безпеки ООН. Антоніу Гутерріш зауважив, що ці наміри РФ оголосила слідом за повідомленнями про атаку безпілотника на будівлю коледжу та гуртожитку в тимчасово контрольованому росіянами Старобільську.

«Ми засудили напад на школу, як ми засуджуємо всі напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, де б вони не відбувалися», — наголосив генеральний секретар ООН.

Він підкреслив, що подальші агресивні кроки лише ускладнять процес дипломатичного врегулювання та збільшать кількість жертв серед мирного населення.

«Зараз, як ніколи раніше, вкрай важливо уникати будь-якої ескалації конфлікту, який вже завдав руйнівних втрат серед цивільного населення, і який ризикує зробити пошуки миру ще більш віддаленими, продовжуючи страждання людей», — підсумував Гутерріш.

Нагадаємо, в Москві вирішили вкотре вдатися до телефонного шантажу: очільник російського МЗС Лавров зателефонував держсекретареві США Марко Рубіо.

У свою чергу посольства Франції, Польщі та представництво ЄС відкинули погрози МЗС РФ щодо ударів по Києву. Дипломати не залишать столицю і продовжують роботу у звичному режимі.

Варто зауважити, що ніч проти 24 травня Київ пережив наймасштабнішу атаку від 2022 року. РФ атакувала столицю ракетами та безпілотниками, а під ворожим вогнем опинилися всі райони міста.

