В ООН відреагували на погрози РФ атакувати Київ: що заявив Гутерріш
Генсек ООН попередив про ризики ескалації після заяв РФ.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив глибоку стурбованість через заяви РФ про плани атакувати українські оборонні підприємства та центри прийняття рішень у Києві.
Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Що відповіли в ООН на погрози Кремля
Відповідну заяву очільник Організації Об’єднаних Націй зробив у вівторок під час засідання Ради Безпеки ООН. Антоніу Гутерріш зауважив, що ці наміри РФ оголосила слідом за повідомленнями про атаку безпілотника на будівлю коледжу та гуртожитку в тимчасово контрольованому росіянами Старобільську.
«Ми засудили напад на школу, як ми засуджуємо всі напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, де б вони не відбувалися», — наголосив генеральний секретар ООН.
Він підкреслив, що подальші агресивні кроки лише ускладнять процес дипломатичного врегулювання та збільшать кількість жертв серед мирного населення.
«Зараз, як ніколи раніше, вкрай важливо уникати будь-якої ескалації конфлікту, який вже завдав руйнівних втрат серед цивільного населення, і який ризикує зробити пошуки миру ще більш віддаленими, продовжуючи страждання людей», — підсумував Гутерріш.
Росія пригрозила знову вдарити по Києву — останні новини
Нагадаємо, в Москві вирішили вкотре вдатися до телефонного шантажу: очільник російського МЗС Лавров зателефонував держсекретареві США Марко Рубіо.
У свою чергу посольства Франції, Польщі та представництво ЄС відкинули погрози МЗС РФ щодо ударів по Києву. Дипломати не залишать столицю і продовжують роботу у звичному режимі.
Варто зауважити, що ніч проти 24 травня Київ пережив наймасштабнішу атаку від 2022 року. РФ атакувала столицю ракетами та безпілотниками, а під ворожим вогнем опинилися всі райони міста.