Чи здатна Росія регулярно бити по Києву балістикою: експерт здивував відповіддю

Наслідки атаки на Київ 24 травня / © ДСНС України

Росія не має достатнього ресурсу для здійснення постійних системних балістичних ударів по Києву, тому заяви про подібні спроможності є перебільшенням.

Про це в ефірі телеканалу «Київ 24» заявив військовий оглядач, майор у відставці Олексій Гетьман.

За словами експерта, Україна не має такої потужної системи протиракетної та космічної оборони, яку США створили в Ізраїлі. Тому збивати балістичні ракети складно, і це завдання повністю лягає на наші зенітно-ракетні комплекси.

«Проти крилатих ракет і „Шахедів“ ми знаємо, як боротися з цією системою. А проти балістики є тільки Patriot. І нам потрібна велика кількість зенітних ракет для того, щоб знищити ці (балістичні — ред.) ракети», — пояснив Олексій Гетьман.

Водночас військовий оглядач підкреслив, що оборонно-промисловий комплекс Росії має обмежені потужності та спроможний виготовляти лише кілька десятків балістичних ракет на місяць. За різними оцінками, обсяги виробництва тих же «Іскандерів» становлять до 35 одиниць на місяць.

«Тому казати, що постійні системні удари балістики по Києву — це перебільшення, як завжди це роблять росіяни. У них нема такого ресурсу, щоб завдавати такого удару по Києву», — зауважив аналітик.

Нагадаємо, у ніч 24 травня армія РФ атакувала Білу Церкву, що на Київщині. У Мережі оприлюднили кадри атаки РФ балістичною ракетою. Згодом начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, розкрив, чим саме РФ завдала удару.

Також ми писали, що новітня російська балістична ракета «Орешнік» не досягла своєї пріоритетної цілі та не продемонструвала заявленої Кремлем ефективності під час останнього удару.

До слова, вартість пуску балістичної ракети «Орешнік» сягає до 100 мільйонів доларів, проте її використання не мало жодного військового сенсу, окрім спроби психологічного тиску.

