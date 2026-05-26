Способна ли Россия регулярно бить по Киеву баллистикой: эксперт удивил ответом

Последствия атаки на Киев 24 мая / © ГСЧС Украины

У России нет достаточного ресурса для осуществления постоянных системных баллистических ударов по Киеву, поэтому заявления о подобных возможностях являются преувеличением.

Об этом в эфире телеканала «Киев 24» заявил военный обозреватель, майор в отставке Алексей Гетьман.

По словам эксперта, у Украины нет такой мощной системы противоракетной и космической обороны, которую США создали в Израиле. Поэтому сбивать баллистические ракеты сложно, и эта задача полностью ложится на наши зенитно-ракетные комплексы.

«Против крылатых ракет и „Шахедов“ мы знаем, как бороться с этой системой. А против баллистики есть только Patriot. И нам нужно большое количество зенитных ракет для того, чтобы уничтожить эти (баллистические — ред.) ракеты», — объяснил Алексей Гетьман.

В то же время военный обозреватель подчеркнул, что оборонно-промышленный комплекс России имеет ограниченные мощности и способен производить всего несколько десятков баллистических ракет в месяц. По разным оценкам, объемы производства тех же «Искандеров» составляют до 35 единиц в месяц.

«Поэтому говорить, что постоянные системные удары баллистики по Киеву — это преувеличение, как это делают россияне. У них нет такого ресурса, чтобы наносить такой удар по Киеву», — отметил аналитик.

Напомним, в ночь 24 мая армия РФ атаковала Белую Церковь Киевской области. В Сети обнародовали кадры атаки РФ баллистической ракетой. Впоследствии начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат раскрыл, чем именно РФ нанесла удар.

Также мы писали, что новейшая российская баллистическая ракета «Орешник» не достигла своей приоритетной цели и не продемонстрировала заявленную Кремлем эффективность во время последнего удара.

К слову, стоимость пуска баллистической ракеты «Орешник» достигает 100 миллионов долларов, однако ее использование не имело никакого военного смысла, кроме попытки психологического давления.

