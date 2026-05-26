Солнце ломает семафоры: как магнитные бури могут спровоцировать столкновение поездов

Столкновения поездов могут участиться из-за мощных магнитных бурь / © Bild

Реклама

Космическая погода не только влияет на самочувствие метеозависимых людей или вызывает яркие полярные сияния, но и несет скрытую и серьезную угрозу для наземной инфраструктуры.

О том, как геомагнитная активность Солнца способна спровоцировать фатальные катастрофы на железнодорожных магистралях, пишет The Independent со ссылкой на новое исследование ученых из университета Ланкастера.

Как космос вмешивается в работу семафоров

По словам аспиранта-исследователя Кэмерона Паттерсона и профессора Джима Уайлда, солнечные вспышки создают мощные электромагнитные возмущения, взаимодействующие с магнитным полем Земли. Это приводит к возникновению так называемых геомагнитно-индуцированных токов, проходящих через землю и проникающих в любые заземленные проводники, среди которых и железнодорожные рельсы.

Реклама

Большинство современных железнодорожных систем используют для управления движением рельсовые круги. Это означает, что сигнал семафора контролируется электрическим током, пропущенным непосредственно через сами металлические рельсы. Когда поезд заезжает на определенный участок, его колеса и металлические оси замыкают цепь, сигнализируя системе, что путь занят, и автоматически включая красный свет для последующих поездов. Однако под влиянием сильной солнечной бури дополнительный космический ток может обмануть эти чувствительные датчики.

Смертельная опасность «ложного зеленого»

Ученые создали компьютерную модель и обнаружили два возможных сценария системных сбоев. Первый так называемый «отказобезопасный» случается, когда солнечный ток заставляет зеленый сигнал переключиться на красный. В таком случае машинист просто останавливает поезд, что приводит лишь к безопасным задержкам в графике и неудобствам для пассажиров.

Однако значительно большую опасность представляет обратная ситуация, когда космический ток компенсирует напряжение на занятом участке и заставляет красный сигнал семафора внезапно стать зеленым. Это может дать машинисту ошибочное разрешение на движение и привести к катастрофическому столкновению с поездом, который уже стоит впереди на том же пути. Исследователи отмечают, что именно такие «ложные зеленые» сбои требуют значительно меньшей силы магнитной бури, поэтому они вполне могут происходить регулярно и подвергать тысячи людей опасности во время пиковых периодов солнечной активности.

Напомним, ученые обнаружили новый метеорный поток, возникший после того, как Солнце разорвало большой астероид. Теперь Земля будет ежегодно проходить сквозь его обломки, которые будут сгорать в атмосфере с яркими вспышками.

Реклама

Новости партнеров