Война в Украине летом 2026 года: что задумал Путин и есть ли угроза для Киева

Эксперт оценил возможные угрозы для Киева

Война в Украине продолжается. Россия, невзирая на многочисленные обещания своего диктатора, не смогла организовать весеннее наступление на фронте. Но враг не отказался от намерений продолжать войну — об этом свидетельствуют его агрессивные действия и интенсивные обстрелы украинских городов: Киева, Днепра, Одессы и других.

Чего ждать от противника летом, какие возможны изменения на фронте и пойдет ли Путин повторно на Киев, рассказал ТСН.ua военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генштаба (2006–2010 гг.) Игорь Романенко.

Война в Украине: прогноз на лето и ситуация на фронте

По словам эксперта, летом война будет примерно такой же, как она есть сейчас: россияне будут пытаться собрать ресурсы для наступления, и если им это удастся сделать, соответственно на одном из направлений фронта будет интенсификация с их стороны.

«Все зависит от имеющихся у противника ресурсов, а также от логистики — смогут ли они ее организовать. Если им удастся ее организовать, соответственно будут более мощные действия на фронте. Задания на этот год у них сформулированы — захватить Донецкую и Луганскую области. Именно поэтому Путин настаивал на их добровольной передаче, на что мы никогда не пойдем», — рассказывает он.

Самые горячие направления наступления россиян

К этому генерал-лейтенант добавляет, что дальнейшее развитие событий зависит от того, какие ресурсы стороны смогут противопоставить летом и как и чем смогут обеспечить свои вооруженные силы.

«Ресурс — это не только люди, но еще ряд факторов — вооружение, техника, боеприпасы, то, что может обеспечивать наступательные действия. Если говорить о противнике, то россияне будут пытаться продвигаться от Покровска и Мирнограда, а также западнее Гуляйполя и Константиновки в сторону Славянска. Также следует учитывать их отдельную концепцию по приграничным буферным зонам — это Сумская и Харьковская области. Пока больше нового в действиях врага нет, но может возникнуть, если произойдут изменения с дополнительными ресурсами и их поставкой на фронт», — объясняет он.

Возможно ли повторное наступление на Киев из Беларуси

Что касается возможного повторного наступления на Киев, о котором сейчас все говорят (якобы россияне собирают ресурсы на границе между Украиной и Беларусью), то Игорь Романенко такую возможность пока не подтверждает.

«Пока такой угрозы со стороны Беларуси нет. Конечно, мы можем говорить об этом с утра до вечера, как это было в предыдущие годы войны: «А что там в Беларуси происходит?», «Когда уже начнется наступление?». Но я в таких разговорах участия не принимаю. По ситуации в настоящее время соответствующей группировки российских войск в Беларуси нет. Возможно ли такое наступление на Киев? Да, возможно. Но для этого Путину нужен ресурс, а ему его не хватает, чтобы выполнять уже поставленные задачи на территории Украины, что уж говорить об еще одном фронте с севера», — подчеркивает он.

В то же время эксперт не исключает, что российский диктатор все еще может изменить планы, но повторный поход на Киев будет стоить ему очень и очень много, прежде всего в плане финансов и других ресурсов.

Ракетный удар по Киеву: как часто враг может атаковать баллистикой

А вот по массированным воздушным ударам по Киеву с использованием баллистики и большого количества ударных дронов, то россияне, по мнению Игоря Романенко, способны наносить их с периодичностью в неделю.

«Где-то семь дней им нужно, чтобы собраться и подготовиться к следующему ракетному удару такого масштаба, который наносился по Киеву 24 мая. А дальше Путин будет использовать этот рычаг в зависимости от потребности. Удар такого масштаба — это очень дорогое дело, которое, среди прочего, требует больших усилий. Последний удар по Киеву, когда город подвергся многочисленным разрушениям, был ничем иным, как местью от Путина. Он пытается отомстить за НПЗ и военные объекты, которые были поражены нашими дронами в глубоком российском тылу», — рассказывает он.

Месть за «Рубикон»: почему ракеты летели на Киев

Эксперт добавляет, что самым болезненным для Путина было уничтожение штаба российского военного спецподразделения «Рубикон» в районе города Старобельск Луганской области. От удара погиб руководитель этого подразделения и операторы дронов, которых готовили для фронта и после обучения должны были перебросить на приоритетные направления.

«Обычно курсантов заведения сразу направляли на приоритетные направления фронта. Но на этот раз с выпуском не сложилось, они были уничтожены. По значению это подразделение противника — это где-то как наш „Мадяр“. Поэтому Путин решил отомстить за такую потерю, ведь после уничтожения большого количества пилотов российские дроны меньше и медленнее будут атаковать наши позиции», — говорит он.

Производство ракет в РФ и запасы оружия

Что касается возможности производства ракет и их накопления в ближайших три месяца Игорь Романенко подчеркивает: россияне производят все типы ракет, которые используются для воздушных атак по нашим городам.

«Возможности у них есть, несмотря на многочисленные санкции. Только „Орешника“ у них, по разным оценкам, до десятка. Два они использовали сейчас, есть еще для последующих ударов. Но здесь вопрос не о том, как они, а как мы. Россияне производят оружие, и чтобы наносить удары по Киеву, возможности у них есть. Здесь вопрос о нас, как мы масштабируем свои ударные средства, чтобы сделать невозможным российское производство оружия, и что у нас есть для усиления противовоздушной обороны. И на последнем нам нужно, прежде всего, сосредотачиваться, чтобы защитить города от российской баллистики», — отмечает он.

Воздушные атаки РФ как инструмент давления и стимул для пропаганды

Эксперт считает, что мы должны делать все возможное для защиты городов от ракетных ударов противника. В то же время призывы, которые сейчас раздаются даже от политиков высокого ранга, мол, киевлянам нужно уехать из города, потому что «будет громко», только вредят борьбе с агрессором.

«Противник делает все возможное, чтобы этими атаками сломать дух и волю киевлян. Россияне успешно используют это в своей пропаганде и делают это все время войны. Вспомним, что заявлял путинская марионетка Дмитрий Медведев в июне 2022-го. Он прогнозировал, что через два года Украина, как государство, уже не будет существовать. Если сейчас анализировать это заявление, то первый вопрос: в каком состоянии опьянения он его делал? А второе: пока неизвестно, где будет сам Медведев через следующих два года, и неизвестно, что с ним будет. Поэтому сейчас Путин просто максимально поднимает ставки, активизировав воздушный террор, потому что ситуация в войне не складывается так, как он бы этого хотел. Именно поэтому это делается — ради давления на Украину и пропаганду в РФ», — заключает он.

