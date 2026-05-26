Термобарические ракеты и рои FPV: Украина модернизировала морские дроны для ударов по побережью

Дрон типа «Магура» несет шесть термобарических гранатометов типа «Джмельковыми снарядами» / © скриншот с видео

Война на Черном море выходит на новый технологический уровень, ведь украинские надводные дроны постепенно превращаются из классических камикадзе в многоцелевые ударные комплексы.

О новых возможностях украинских безэкипажных катеров, уже активно атакующих позиции российских войск вокруг оккупированной Кинбурнской косы, пишет Forbes.

Рои FPV-дронов и термобарические огнеметы на воде

Ссылаясь на данные крупного российского милитарного Telegram-канала «Архангел Спецназа», издание отмечает, что украинские силы стали применять надводные лодки новой модификации. оккупанты жалуются, что эти беспилотные суда теперь несут на борту от шести до восьми FPV-дронов. Они расположены внутри специальных закрытых бортовых отсеков, автоматически открывающихся непосредственно во время наступления для выпуска воздушного роя.

Помимо воздушного компонента новые модификации безэкипажных катеров получили тяжелое вооружение для поражения береговой линии. Российские военные блоггеры зафиксировали установку на украинские лодки пусковых установок для термобарических ракет типа «Джмиль». Это позволяет автономным судам не просто взрывать цели при столкновении, а эффективно выжигать укрепленные позиции и блиндажи захватчиков на побережье с безопасного расстояния.

Новая тактика прибрежных рейдов и паника в Кремле

Президент организации Defense Tech for Ukraine Джонатан Липперт пояснил, что термобарические боеголовки хотя и не бронебойные, однако идеально подходят для разрушения легких наземных транспортных средств и фортификационных сооружений. Эксперт считает, что такое оружие в сочетании с FPV-дронами создает базу для проведения полностью беспилотных прибрежных рейдов или обеспечения мощной огневой поддержки при высадке украинских коммандос на оккупированный берег.

Со своей стороны, аналитик Центра новой американской безопасности Сэмюэл Бендетт подчеркнул, что эта разработка является частью масштабной стратегии Украины по превращению обычных брандеров в многофункциональные морские боевые единицы. Тем временем оккупанты уже серьезно паникуют из-за появления таких плавучих платформ. В РФ опасаются, что в ближайшее время модернизированные украинские дроны будут использованы для штурма захваченных морских газодобывающих вышек или для прикрытия новых амфибийных операций ВСУ на южном фронте.

Напомним, на войне в Украине дроны уже вытеснили танки, но фронт стал еще более смертоносным . Использование беспилотных комплексов и искусственного интеллекта привело к увеличению потерь с обеих сторон до уровня мировой войны.

