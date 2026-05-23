"Ждать не будем": в ВСУ объяснили, как Украина ответит на вероятную атаку из Беларуси

Украина усиливает границу с Беларусью / © http://dpsu.gov.ua/

В случае выявления четких признаков подготовки нового наступления с территории Беларуси, Силы обороны Украины будут действовать проактивно и не допускать ошибок начала полномасштабного вторжения.

Об этом в эфире «Киев24» заявил капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004-2020 гг.) Андрей Рыженко.

По его словам, повторение сценария февраля 2022 года, когда Украина ожидала ударов, пока маловероятно. Современные возможности украинской армии позволяют действовать на опережение.

Какую роль будет играть Минск

Военный эксперт убежден, что даже в случае нового обострения на северной границе белорусская армия вряд ли станет главной ударной силой.

«Основной остов сил, вероятно, будет российским. Минск по-прежнему исполнит свою привычную роль: предоставит собственную территорию, военные базы, полигоны и логистическую инфраструктуру для обеспечения окупантов», — отметил Рыженко.

Чем ответит Украина: ассиметричное оружие уже готово

Главное отличие от ситуации четырехлетней давности заключается в том, что у Украины теперь есть технологическое и стратегическое преимущество для превентивных действий. Если разведка зафиксирует развертывание вражеских сил, ВСУ способны парализовать противника еще до пересечения границы.

По словам эксперта, сейчас Украина обладает мощными асимметричными средствами, позволяющими эффективно блокировать:

маршруты выдвижения и развертывания вражеских войск;

логистические цепочки и снабжение боеприпасов;

командные пункты и системы менеджмента;

вражескую противовоздушную оборону (ПВО) и способы поражения.

Напомним, что украинское командование неоднократно отмечало: граница с Беларусью максимально заминирована, укреплена фортификационными сооружениями и находится под постоянным наблюдением разведки.

Отметим, 18-21 мая Россия и Беларусь проводили совместные ядерные учения, что доказывает намерения Кремля использовать Минск для будущих российских военных операций. Аналитики Института изучения войны отмечают, что РФ может провести новую военную операцию на территории Беларуси.

Сам Лукашенко отметил, что Беларусь будет рассматривать участие в войне только в случае, если ее территория якобы испытывает агрессию.

