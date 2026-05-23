"Чекати не будемо": у ЗСУ пояснили, як Україна відповість на ймовірну атаку з Білорусі

Україна посилює кордон з Білоруссю / © ДПСУ

У разі виявлення чітких ознак підготовки нового наступу з території Білорусі, Сили оборони України діятимуть проактивно і не допускатимуть помилок початку повномасштабного вторгнення.

Про це в ефірі «Київ24» заявив капітан 1-го рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ (2004–2020 рр.) Андрій Риженко.

За його словами, повторення сценарію лютого 2022 року, коли Україна очікувала ударів, наразі є малоймовірним. Сучасні спроможності української армії дозволяють діяти на випередження.

Яку роль відіграватиме Мінськ

Військовий експерт переконаний, що навіть у разі нового загострення на північному кордоні, білоруська армія навряд чи стане головною ударною силою.

«Основний кістяк сил, імовірно, буде російським. Мінськ, як і раніше, виконає свою звичну роль: надасть власну територію, військові бази, полігони та логістичну інфраструктуру для забезпечення окупантів», — зазначив Риженко.

Чим відповість Україна: асиметрична зброя вже готова

Головна відмінність від ситуації чотирирічної давнини полягає у тому, що Україна тепер має технологічну та стратегічну перевагу для превентивних дій. Якщо розвідка зафіксує розгортання ворожих сил, ЗСУ здатні паралізувати противника ще до перетину кордону.

За словами експерта, зараз Україна володіє потужними асиметричними засобами, які дозволяють ефективно блокувати:

маршрути висування та розгортання ворожих військ;

логістичні ланцюжки та постачання боєприпасів;

командні пункти та системи управління;

ворожу протиповітряну оборону (ППО) та засоби ураження.

Нагадаємо, що українське командування неодноразово наголошувало: кордон із Білоруссю наразі максимально заміновано, укріплено фортифікаційними спорудами та перебуває під постійним наглядом розвідки.

Зазначимо, 18-21 травня Росія та Білорусь проводили спільні ядерні навчання, що доводить наміри Кремля використовувати Мінськ для майбутніх російських військових операцій. Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що РФ може провести нову військову операцію з території Білорусі.

Сам Лукашенко зазначив, що Білорусь розглядатиме участь у війні лише в разі, якщо її територія нібито зазнає агресії.

