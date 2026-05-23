Плавучий палац Януковича затонув у «Межигір’ї»: що відомо про «Галеон»

Корабель «Галеон» затонув / © ТСН

У «Межигір’ї» пішов під воду відомий корабель Віктора Януковича «Галеон», який після втечі експрезидента став однією з найвідоміших локацій резиденції. Працівники парку намагалися врятувати судно та винести майно, однак вода продовжувала надходити всередину.

Про обставини затоплення «Галеона» йдеться у сюжеті ТСН журналіста Дмитра Святненка.

Про існування «Галеона» стало відомо після втечі Януковича 2014 року. Судно розташоване у нижній частині «Межигір’я» та приховане рельєфом від сторонніх очей. Корабель фактично став фінальною точкою екскурсії територією резиденції.

Нині «Межигір’я» має статус парку-пам’ятки. До 2014 року це була приватна резиденція Януковича на правому березі Дніпра. На території площею 140 гектарів були зоопарк, качина ферма, фазанарій, стайня та кілька озер.

«Галеон» також називали великою ігровою кімнатою. Судно будували у Дніпрі, тоді ще Дніпропетровську, а потім упродовж трьох днів транспортували Дніпром до Київщини. Після цього корабель пришвартували у спеціально створеній затоці.

Довжина судна — близько 50 метрів. Усередині були банкетна зала з естрадою, кабінет Януковича, вітальня та ігрова кімната. Інтер’єри оздобили коштовними породами дерева, мармуром, кришталем та позолотою.

На судні були рулетка, стіл для гри у преферанс та великі шахи. Журналісти знімали облаштування корабля 2017 року, коли туди допустили пресу.

Саме на кораблі «Галеон» Янукович приймав «найближчих і найдорожчих друзів» та важливих гостей.

На «Галеоні» бували самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. Водночас російський диктатор Володимир Путін на корабель не заходив.

«Путіна тут не бачили. Кажуть, що він боявся сюди спускатися і заходити. Чому? Тому що, з того боку тут густий ліс і державна охорона України, яка могла забезпечити безпеку. А от із боку Київського моря це відкритий простір і Володимир Володимирович боявся заходити на „Галіон“ і грати з Віктором Федоровичем у доміно. Бункера нема, нема куди ховатись», — зазначив Святненко.

Останніми роками «Галеон» був закритий для відвідувачів, оскільки перебував під арештом у межах кримінального провадження щодо «Межигір’я». Через це судно не можна було використовувати або відновлювати без дозволу правоохоронців.

У «Межигір’ї» розповіли, що затоплення помітили у суботу близько 16:00. Працівники парку одразу почали виносити речі та відкачувати воду насосами, однак вода продовжувала надходити всередину судна.

Затоплення могло статися після різкого підвищення рівня води у Київському водосховищі. За словами працівників парку, через це, ймовірно, пошкодилася металева швартова конструкція, після чого вода почала потрапляти у задню частину судна.

Працівники комплексу кажуть, що встигли винести більшість речей. Усередині залишився лише великий стіл, який не змогли евакуювати.

«Нам вже було складно, коли вода почала поступати в банкетну залу, тому що підлога зроблена з мармуру, і там було вже доволі слизько. Тому така евакуація була досить доволі складною», — розповіла працівниця «Межигір’я».

Наразі адміністрація «Межигір’я» планує укласти договір із професійними водолазами та спеціалістами, які мають встановити точну причину й обставини затоплення. У парку також заявили, що хочуть врятувати та реставрувати судно.

Через невелику глибину «Галеон» повністю не пішов під воду та частково залишається на поверхні. Водночас усередині судно вже заповнене водою.

«Я особисто для себе бачу в цьому дуже гарний знак. Це говорить про те, що Віктор Федорович сюди вже ніколи не повернеться. Сьогодні Віктор Федорович подивиться українські новини, подзвонить Володимиру Володимировичу і скаже „Вова, що случилось з моїм ‚Галіоном? ‘“ І Вова відповість: „Он утонув“», — заявив журналіст.

Дата публікації 14:25, 18.05.26

