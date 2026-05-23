Плавучий дворец Януковича затонул в «Межигорье»: что известно о «Галеоне»

Корабль «Галеон» затонул / © ТСН

В «Межигорье» ушел под воду известный корабль Виктора Януковича «Галеон», который после побега экс-президента стал одной из самых известных локаций резиденции. Работники парка пытались спасти судно и вынести имущество, однако вода продолжала поступать внутрь.

Об обстоятельствах затопления «Галеона» говорится в сюжете ТСН журналиста Дмитрия Святненко.

О существовании «Галеона» стало известно после побега Януковича в 2014 году. Судно расположено в нижней части «Межигорья» и скрыто рельефом от посторонних глаз. Корабль фактически стал финальной точкой экскурсии по территории резиденции.

Сейчас «Межигорье» имеет статус парка-памятника. До 2014 года это была частная резиденция Януковича на правом берегу Днепра. На территории площадью 140 гектаров были зоопарк, утиная ферма, фазанарий, конюшня и несколько озер.

«Галеон» также называли большой игровой комнатой. Судно строили в Днепре, тогда еще Днепропетровске, а затем в течение трех дней транспортировали по Днепру до Киевщины. После этого корабль пришвартовали в специально созданном заливе.

Длина судна — около 50 метров. Внутри были банкетный зал с эстрадой, кабинет Януковича, гостиная и игровая комната. Интерьеры украсили ценными породами дерева, мрамором, хрусталем и позолотой.

На судне были рулетка, стол для игры в преферанс и большие шахматы. Журналисты снимали обустройство корабля в 2017 году, когда туда допустили прессу.

Именно на корабле «Галеон» Янукович принимал «самых близких и дорогих друзей» и важных гостей.

На «Галеоне» бывали самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В то же время российский диктатор Владимир Путин на корабль не заходил.

«Путина здесь не видели. Говорят, что он боялся сюда спускаться и заходить. Почему? Потому что, с той стороны здесь густой лес и государственная охрана Украины, которая могла обеспечить безопасность. А вот со стороны Киевского моря это открытое пространство и Владимир Владимирович боялся заходить на „Галион“ и играть с Виктором Федоровичем в домино. Бункера нет, некуда прятаться», — отметил Святненко.

В последние годы «Галеон» был закрыт для посетителей, поскольку находился под арестом в рамках уголовного производства по «Межигорью». Из-за этого судно нельзя было использовать или восстанавливать без разрешения правоохранителей.

В «Межигорье» рассказали, что затопление заметили в субботу около 16:00. Работники парка сразу начали выносить вещи и откачивать воду насосами, однако вода продолжала поступать внутрь судна.

Затопление могло произойти после резкого повышения уровня воды в Киевском водохранилище. По словам работников парка, из-за этого, вероятно, повредилась металлическая швартовая конструкция, после чего вода начала попадать в заднюю часть судна.

Работники комплекса говорят, что успели вынести большинство вещей. Внутри остался только большой стол, который не смогли эвакуировать.

«Нам уже было сложно, когда вода начала поступать в банкетный зал, потому что пол сделан из мрамора, и там было уже довольно скользко. Поэтому такая эвакуация была довольно довольно сложной», — рассказала работница «Межигорья».

Сейчас администрация «Межигорья» планирует заключить договор с профессиональными водолазами и специалистами, которые должны установить точную причину и обстоятельства затопления. В парке также заявили, что хотят спасти и реставрировать судно.

Из-за небольшой глубины «Галеон» полностью не ушел под воду и частично остается на поверхности. В то же время внутри судно уже заполнено водой.

«Я лично для себя вижу в этом очень хороший знак. Это говорит о том, что Виктор Федорович сюда уже никогда не вернется. Сегодня Виктор Федорович посмотрит украинские новости, позвонит Владимиру Владимировичу и скажет „Вова, что случилось с моим 'Галионом? '“ И Вова ответит: „Он утонул“», — заявил журналист.

Дата публикации 14:25, 18.05.26

