Янукович "засветился" в файлах Эпштейна: его имя встречается там почти полсотни раз

Виктор Янукович / © Associated Press

Министерство юстиции США 30 января 2026 года обнародовало документы, известные как файлы Эпштейна, среди которых обнаружены многочисленные упоминания об Украине и украинских политиках. Среди более 3 миллионов страниц документов имя бывшего президента-беглеца Виктора Януковича фигурирует 47 раз.

Об этом пишет онлайн-медиа «СтопКор».

Контекст упоминаний свидетельствует, что речь идет исключительно об аналитических отчетах, медиа-обзорах и электронной переписке относительно глобальной политики — без доказательств личных контактов Януковича с Джеффри Эпштейном или его сетью. Слово «Украина» встречается 1978 раз, по большей части в связи с Революцией Достоинства 2014 года, бегством Януковича и ролью РФ.

Одно из сообщений датировано январем 2011 года — примерно через год после избрания Януковича президентом Украины. В нем Эпштейн обсуждал «Украинский ланч» в Давосе, организованный бизнесменом и меценатом Виктором Пинчуком. В переписке отмечалось, что среди участников были Янукович, президент Польши Бронислав Коморовский, финансист Джордж Сорос и другие влиятельные лица. Эпштейн интересовался, может ли попасть на мероприятие без официального приглашения.

Упоминания о Януковиче в «файлах Эпштейна»

Кроме Януковича, упоминания об Украине содержат имена бывшего президента Леонида Кучмы (3 раза, через юриста в Киеве), а также Полa Манафорта и модельные агентства. Никакие компрометирующие материалы на этих лиц не зафиксированы.

«Файлы Эпштейна» и Украина: недвижимость во Львове и модель из Броваров

Напомним, расследователи «Слідства.Інфо» также обнаружили переписку между Эпштейном и украинкой Анастасией Н., которая с 2015 по 2019 год подбирала для него молодых девушек. Эпштейн оплачивал ей расходы на салоны, авиаперелеты и технику.

В файлах также упоминаются украинские бизнес-активы и инвестиции. К примеру, в 2017 году Эпштейн обсуждал потенциальное соглашение в банковском секторе Украины с греческим топ-менеджером, а также рассматривал возможность приобретения пятиуровневой виллы во Львове на улице Бориса Романицкого.