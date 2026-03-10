Великобритания отправила свой эсминец на Кипр: какая его миссия

Эсминец HMS Dragon / Фото: Минобороны Великобритании / Helayna Birkett

Реклама

Во вторник, 10 марта, британский эсминец HMS Dragon покинул Портсмут и отправился к Восточному Средиземноморью. Корабль должен усилить оборону возле побережья Кипра после недавних атак беспилотников на британскую базу.

Об этом пишет The Guardian.

Защита от иранских атак

Ожидается, что военный корабль прибудет к побережью Кипра через пять-семь дней. Его главной миссией станет защита от беспилотников и ракетных ударов со стороны Ирана, а также союзных ему сил в Ливане или Ираке.

Реклама

Решение о срочном развертывании было принято после того, как 2 марта иранский дрон-камикадзе типа Shahed попал по взлетной полосе базы Королевских ВВС Акротири на Кипре. На следующий день были перехвачены еще два беспилотника, направлявшихся в сторону военного объекта. Как отметил министр обороны Великобритании Джон Хили, экипажи работали день и ночь, чтобы подготовить эсминец к миссии всего за шесть дней вместо обычных шести недель.

Ситуация в Ормузском проливе

Несмотря на активность в Средиземноморье, Великобритания пока не намерена участвовать в военно-морских конвоях для защиты нефтяных танкеров в Ормузском проливе. Британское военное командование считает, что война США и Израиля против Ирана пока слишком интенсивная.

Отмечается, что премьер-министр Кир Стармер обсудил блокаду Ормузского пролива с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони, отметив необходимость тесного сотрудничества перед лицом иранских угроз.

В то же время Дональд Трамп раскритиковал британцев за якобы слишком позднюю реакцию. Президент США заявил, что американцам «не нужны люди, которые присоединяются к войнам после того, как мы уже победили».