Велика Британія відправила свій есмінець до Кіпру: яка його місія

Есмінець HMS Dragon / Фото: Міноборони Великої Британії / Helayna Birkett

У вівторок, 10 березня, британський есмінець HMS Dragon залишив Портсмут і вирушив до східного Середземномор’я. Корабель має посилити оборону біля узбережжя Кіпру після нещодавніх атак безпілотників на британську базу.

Про це пише The Guardian.

Захист від іранських атак

Очікується, що військовий корабель прибуде до узбережжя Кіпру за п’ять-сім днів. Його головною місією стане захист від безпілотників та ракетних ударів з боку Ірану, а також союзних йому сил у Лівані чи Іраку.

Рішення про термінове розгортання було ухвалене після того, як 2 березня іранський дрон-камікадзе типу Shahed влучив у злітну смугу бази Королівських ВПС Акротирі на Кіпрі. Наступного дня були перехоплені ще два безпілотники, які прямували в бік військового об’єкта. Як зазначив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, екіпажі працювали вдень і вночі, щоб підготувати есмінець до місії лише за шість днів замість звичайних шести тижнів.

Ситуація в Ормузькій протоці

Попри активність у Середземномор’ї, Велика Британія поки не планує брати участь у військово-морських конвоях для захисту нафтових танкерів в Ормузькій протоці. Британське військове командування вважає, що війна США та Ізраїлю проти Ірану наразі є надто інтенсивною.

Зазначається, що прем’єр-міністр Кір Стармер обговорив блокаду Ормузької протоки з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та прем’єр-міністркою Італії Джорджею Мелоні, наголосивши на необхідності тісної співпраці перед обличчям іранських загроз.

Водночас Дональд Трамп розкритикував британців за нібито занадто пізню реакцію. Президент США заявив, що американцям «не потрібні люди, які приєднуються до воєн після того, як ми вже перемогли».