- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 595
- Час на прочитання
- 2 хв
Відключення світла 11 березня: актуальні графіки для всіх областей
ДТЕК та обленерго анонсували графіки погодинних відключень світла на середу, 11 березня, для столиці та всіх регіонів України.
В усіх регіонах Україні у середу, 11 березня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла у столиці 11 березня:
Група 5: 16:00-18:00
Група 7: 16:00-19:30
Група 9: 18:00-21:00
Група 11: 19:30-21:00
Група 17: 16:00-18:00
Група 19: 16:00-19:30
Група 21: 18:00-21:00
Група 23: 19:30-21:00
Група 29: 16:00-18:00
Група 31: 16:00-19:30
Група 33: 18:00-21:00
Група 35: 19:30-21:00
Група 41: 16:00-18:00
Група 43: 16:00-19:30
Група 45: 18:00-21:00
Група 47: 19:30-21:00
Група 53: 16:00-18:00
Група 55: 16:00-19:30
Група 57: 18:00-21:00
Група 59: 19:30-21:00
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла в Одеській області
Графік відключення світла на Одещині 11 березня: : доповнюється
Графік відключення світла в Миколаївській області
Графік відключення світла на Миколаївщині 11 березня:
1.1 — 15:30 — 18:30;
2.2 — 15:30 — 18:30;
4.2 — 18:30 — 21:30;
6.1 — 18:30 — 21:30.
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік відключення світла у Запорізькій області 11 березня:
1.2: 15:30 — 17:00
4.1: 16:30 — 21:30
5.1: 15:30 — 17:00
6.2: 16:30 — 21:30
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла в Харківській області
Графік відключення світла на Харківщині 11 березня:
1.1 16:00-19:30
1.2 08:00-09:00
2.1 16:00-19:30
2.2 16:00-19:30
3.1 19:30-22:00
3.2 09:00-12:30
4.1 19:30-23:00
4.2 19:30-22:00
5.2 12:30-16:00
6.1 23:00-24:00
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла на Дніпропетровщині 11 березня:
Черга 4.1: 16:00-19:00
Черга 4.2: 16:00-19:00
Черга 6.1: 19:00-22:00
Черга 6.2: 19:00-22:00
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла на Кіровоградщині 11 березня:
Черга 2.2: 18-20
Черга 3.2: 22-24
Черга 4.2: 20-22
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла в Житомирській області
Графік відключення світла на Житомирщині 11 березня:
Черга 1.1: 19:00-21:00
Черга 1.2: 19:00-21:00
Черга 3.1: 17:30-19:00
Черга 3.2: 17:30-19:00
Черга 5.1: 16:00-17:30
Черга 5.2: 16:00-17:30
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Графік відключення світла в Чернівецькій області 11 березня: доповнюється
Графік відключення світла в Чернігівській області
Графік відключення світла на Чернігівщині 11 березня: доповнюється
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на Черкащині 11 березня:
1.1: 20:00 — 21:00
2.2: 16:00 — 18:00
3.1: 18:00 — 20:00
5.1: 16:00 — 18:00
5.2: 20:00 — 21:00
6.2: 18:00 — 20:00
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Графіки відключень у Вінницькій області
За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.
Де не відключатимуть світло
У середу, 11 березня, відключень світла у Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Львівській та Рівненській областях не заплановано.
Нагадаємо, в Україні після нових російських обстрілів частина споживачів у п’яти областях залишилася без електропостачання. Енергетики вже проводять аварійні роботи, однак у вечірні години можливі відключення світла.