Відключення світла 11 березня: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла в Україні у середу, 11 березня

В усіх регіонах Україні у середу, 11 березня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 11 березня:

Група 5: 16:00-18:00

Група 7: 16:00-19:30

Група 9: 18:00-21:00

Група 11: 19:30-21:00

Група 17: 16:00-18:00

Група 19: 16:00-19:30

Група 21: 18:00-21:00

Група 23: 19:30-21:00

Група 29: 16:00-18:00

Група 31: 16:00-19:30

Група 33: 18:00-21:00

Група 35: 19:30-21:00

Група 41: 16:00-18:00

Група 43: 16:00-19:30

Група 45: 18:00-21:00

Група 47: 19:30-21:00

Група 53: 16:00-18:00

Група 55: 16:00-19:30

Група 57: 18:00-21:00

Група 59: 19:30-21:00

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 11 березня

Графік відключення світла в Одеській області

Графік відключення світла на Одещині 11 березня: : доповнюється

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 11 березня:

1.1 — 15:30 — 18:30;

2.2 — 15:30 — 18:30;

4.2 — 18:30 — 21:30;

6.1 — 18:30 — 21:30.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 11 березня:

1.2: 15:30 — 17:00

4.1: 16:30 — 21:30

5.1: 15:30 — 17:00

6.2: 16:30 — 21:30

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 11 березня

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 11 березня:

1.1 16:00-19:30

1.2 08:00-09:00

2.1 16:00-19:30

2.2 16:00-19:30

3.1 19:30-22:00

3.2 09:00-12:30

4.1 19:30-23:00

4.2 19:30-22:00

5.2 12:30-16:00

6.1 23:00-24:00

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 11 березня:

Черга 4.1: 16:00-19:00

Черга 4.2: 16:00-19:00

Черга 6.1: 19:00-22:00

Черга 6.2: 19:00-22:00

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 11 березня:

Черга 2.2: 18-20

Черга 3.2: 22-24

Черга 4.2: 20-22

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 11 березня

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 11 березня:

Черга 1.1: 19:00-21:00

Черга 1.2: 19:00-21:00

Черга 3.1: 17:30-19:00

Черга 3.2: 17:30-19:00

Черга 5.1: 16:00-17:30

Черга 5.2: 16:00-17:30

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 11 березня: доповнюється



Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 11 березня: доповнюється

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 11 березня:

1.1: 20:00 — 21:00

2.2: 16:00 — 18:00

3.1: 18:00 — 20:00

5.1: 16:00 — 18:00

5.2: 20:00 — 21:00

6.2: 18:00 — 20:00

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 11 березня

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла на Вінничині 9 — 15 березня / © скриншот

Де не відключатимуть світло

У середу, 11 березня, відключень світла у Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Львівській та Рівненській областях не заплановано.

Нагадаємо, в Україні після нових російських обстрілів частина споживачів у п’яти областях залишилася без електропостачання. Енергетики вже проводять аварійні роботи, однак у вечірні години можливі відключення світла.