Керолайн Левітт / © Associated Press

Реклама

Через місяць після того, як Індія погодилася на вимогу США припинити імпорт нафти з РФ в обмін на торговельну угоду, Вашингтон дозволив Делі знову її купувати.

Про це розповіла речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає «Суспільне».

За її словами, рішення про дозвіл для Індії купувати російську нафту ухвалювали спільно президент Дональд Трамп, міністр фінансів Скотт Бессент і вся команда національної безпеки.

Реклама

«Наші союзники в Індії були хорошими гравцями і раніше припинили купувати санкціоновану російську нафту. Ми тимчасово дозволили їм приймати цю нафту, щоб задовольнити тимчасовий пробіл у постачанні через іранців», — сказала речниця.

Левітт стверджує, що ця нафта вже і так перебувала в морі на момент ухвалення рішення. Вона запевнила, що цей короткостроковий захід не стане значною фінансовою вигодою для РФ.

Раніше Reuters, індійські нафтопереробні компанії викупили мільйони барелів російської нафти після того, як США на місяць звільнили її з-під санкцій. Індії має статус третього за величиною світового імпортера нафти.

Нагадаємо, радники президента Трампа наполягають на терміновому пошуку виходу з війни з Іраном. Головні причини — різкий стрибок цін на нафту.