США дозволили Індії тимчасово купувати російську нафту: що сталося
США надали індійським нафтопереробним заводам тимчасовий виняток із санкцій щодо закупівлі російської нафти. Послаблення діятиме протягом 30 днів і має на меті уникнути потрясінь на світовому енергетичному ринку.
Міністерство фінансів США зробило тимчасовий 30-денний виняток із санкцій, який дозволяє нафтопереробним заводам Індії купувати російську нафту.
Про це повідомив глава американського Мінфіну Скотт Бессент у соцмережі Х.
За його словами, такий крок був необхідний, щоб нафта й надалі надходила на глобальний ринок і не виник дефіцит енергоресурсів.
“Аби нафта й надалі надходила на глобальний ринок, Мінфін зробив тимчасовий 30-денний виняток із санкцій, що дозволить індійським нафтопереробним заводам купляти російську нафту”, — написав Бессент.
Водночас він наголосив, що цей крок не принесе значних фінансових вигод Росії. За його словами, виняток стосується лише тієї нафти, яка вже перебуває в морі та не може бути швидко перенаправлена.
Бессент також зазначив, що США розглядають Індію як важливого партнера і очікують, що Нью-Делі збільшить закупівлі американської нафти.
Крім того, тимчасове послаблення санкцій має допомогти знизити напруження на енергетичному ринку на тлі спроб Ірану впливати на глобальні поставки енергоносіїв.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американсько-ізраїльські удари по Ірану порушують нафтовий експорт з регіону, який забезпечує 20% світових постачань нафти.
Окрім того, Іран здійснив атаку на найбільший у світі нафтовий термінал та НПЗ Рас-Танура в Саудівській Аравії.