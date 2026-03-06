ТСН у соціальних мережах

Магнітна буря 6 березня: яка буде її потужність

Поки умови геомагнітні умови спокійні, але дещо підвищені.

Віра Хмельницька
Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

У п’ятницю, 6 березня, фахівці прогнозують середню сонячну активність. Магнітна буря трохи підвищиться. Очікується К-індекс 4,7 (жовтий рівень).

Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.

Швидкість сонячного вітру дещо підвищена. Однак очікується, що сьогодні геомагнітне середовище залишатиметься спокійним. Вплив корональної діри стане геоефективним у найближчі дні.

Магнітна буря 6 березня. Фото: Мeteoagent.

Втім, зазначимо, що цей прогноз попередній. Тому вже до кінця доби прогноз може змінитися - як посилитися, так і зменшитися.

