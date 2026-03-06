ТСН у соціальних мережах

Астрологія
42
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіака, які ніколи нічого не викидають

Усіх нас умовно можна розділити на дві категорії: тих, хто одержимий очищенням навколишнього простору, і тих, хто його захаращує.

Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Людям, які належать до другої групи, важко викинути навіть надколоту чашку або кулькову ручку, що давно не пише, а вже сукні та костюми, які точно ніхто ніколи не одягне, можуть — на радість молі! — у них припадати пилом у шафах роками.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які ніколи нічого не викидають.

Діва

Діви, які вирізняються практичністю, що вирізняє їх з-поміж інших знаків Зодіаку, збирають усе, що потрапляє до їхніх рук. Такі вінтажні — і навіть антикварні — речі для них не лише символ спогадів про минуле, а й частина сучасності — вони успішно вписують їх в інтер’єр або свої образи, створюючи цікаві поєднання.

Козеріг

Козероги, як найекономніший знак Зодіаку, упевнені, що що менше вони викидають, то, відповідно, менше витрачають, а це — справжній бальзам на їхню душу. Не дивно, що в їхньому домі скупчується безліч непотрібних речей, з якими представники знака не можуть розлучитися, хоча вони захаращують навколишній простір.

Водолій

У Водоліїв у домі можна знайти все, що завгодно — зім’яті коробки, обгортковий папір, розбиті чашки, побутові прилади, які не працюють, і ще багато всілякої всячини. Представники знака свідомо не викидають те, що інші називають сміттям, бо сподіваються використати їх для різного роду виробів, і часто їм це вдається.

