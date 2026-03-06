- Дата публікації
Світ
- Світ
783
- 783
1 хв
- 1 хв
Захоплення в Угорщині українських заручників та ситуація на Близькому Сході: головні новини ночі 6 березня 2026 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 6 березня 2026 року:
Угорщина захопила сімох українців у Будапешті: МЗС заявило про “державний тероризм” Читати далі –>
Міжнародний скандал у Будапешті: в Угорщині затримали інкасаторів "Ощадбанку" з десятками мільйонів доларів і золотом Читати далі –>
Угорщина взяла заручників і викрала гроші — Сибіга про затримання семи українців у Будапешті Читати далі –>
США дозволили Індії тимчасово купувати російську нафту: що сталося Читати далі –>
США екстрено евакуюють посольство в Кувейті: дипломатам наказали знищити секретні дані Читати далі –>