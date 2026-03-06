ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
783
Час на прочитання
1 хв

Захоплення в Угорщині українських заручників та ситуація на Близькому Сході: головні новини ночі 6 березня 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Олена Кузьмич
Прапор Угорщини

Прапор Угорщини / © AFP

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 6 березня 2026 року:

  • Угорщина захопила сімох українців у Будапешті: МЗС заявило про “державний тероризм” Читати далі –>

  • Міжнародний скандал у Будапешті: в Угорщині затримали інкасаторів "Ощадбанку" з десятками мільйонів доларів і золотом Читати далі –>

  • Угорщина взяла заручників і викрала гроші — Сибіга про затримання семи українців у Будапешті Читати далі –>

  • США дозволили Індії тимчасово купувати російську нафту: що сталося Читати далі –>

  • США екстрено евакуюють посольство в Кувейті: дипломатам наказали знищити секретні дані Читати далі –>

