Росіяни накрили місто “Шахедами”: пошкоджено десятки будинків, виникли пожежі

Наслідки атаки РФ. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі 6 березня Росія знову вдарила безпілотниками «Шахед» по Кривому Розі Дніпропетровської області. У місті пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки. Минулося без потерілих.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

«Пошкоджені багатоповерхівки, ліцей, підприємство, інфраструктурний об’єкт», — повідомив чиновник.

Деталі атаки на Кривий Ріг

Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул уточнив, що у сталися влучання на кількох локаціях. Зокрема, дрон влетів у дев’ятиповерховий житловий будинок. Людей евакуювали.

«За попередньою інформацією, постраждали близько 30 житлових будинків, чотири заклади освіти, об’єкт інфраструктури та бізнесу, приватне підприємство», — наголосив Вілкул.

Атака на Дніпропетровщину

Цієї ночі Сили оборони збили в небі над областю 23 ударні безпілотники. За даними ОВА, окупанти атакували три райони області РСЗВ «Ураган», безпілотниками та артилерією. Поранено трьох людей, зокрема, дитину.

Під атакою була Нікопольщина. Зокрема, Нікополь, Мирівська і Покровська громади. У районі пошкоджено інфраструктуру, кілька адмінбудівель, підприємство, магазини, перукарню, приватні і багатоповерхові будинки, автобуси, легковики та вантажівки.

У Нікопольському районі поранення отримали троє людей: 15-річна дівчинка, 66-річний чоловік та 55-річна жінка.

Нагадаємо, минулої ночі, 5 березня, «Шахеди» масовано вдарили по місту Кривий Ріг. Сталися «прильоти». Пошкоджено об’єкти інфраструктури.