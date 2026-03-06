ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2023
Час на прочитання
1 хв

Росіяни накрили місто “Шахедами”: пошкоджено десятки будинків, виникли пожежі

Зокрема, у місті «Шахед» влетів у житлову багатоповерхівку.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Наслідки атаки РФ.

Наслідки атаки РФ. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі 6 березня Росія знову вдарила безпілотниками «Шахед» по Кривому Розі Дніпропетровської області. У місті пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки. Минулося без потерілих.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

«Пошкоджені багатоповерхівки, ліцей, підприємство, інфраструктурний об’єкт», — повідомив чиновник.

Деталі атаки на Кривий Ріг

Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул уточнив, що у сталися влучання на кількох локаціях. Зокрема, дрон влетів у дев’ятиповерховий житловий будинок. Людей евакуювали.

«За попередньою інформацією, постраждали близько 30 житлових будинків, чотири заклади освіти, об’єкт інфраструктури та бізнесу, приватне підприємство», — наголосив Вілкул.

Атака на Дніпропетровщину

Цієї ночі Сили оборони збили в небі над областю 23 ударні безпілотники. За даними ОВА, окупанти атакували три райони області РСЗВ «Ураган», безпілотниками та артилерією. Поранено трьох людей, зокрема, дитину.

Під атакою була Нікопольщина. Зокрема, Нікополь, Мирівська і Покровська громади. У районі пошкоджено інфраструктуру, кілька адмінбудівель, підприємство, магазини, перукарню, приватні і багатоповерхові будинки, автобуси, легковики та вантажівки.

У Нікопольському районі поранення отримали троє людей: 15-річна дівчинка, 66-річний чоловік та 55-річна жінка.

Нагадаємо, минулої ночі, 5 березня, «Шахеди» масовано вдарили по місту Кривий Ріг. Сталися «прильоти». Пошкоджено об’єкти інфраструктури.

Дата публікації
Кількість переглядів
2023
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie