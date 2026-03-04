«Шахед» влетів у пасажирський потяг у Миколаєві: деталі атаки, шокувальні кадри

Атака на потяг у Миколаєві. / © Олексій Кулеба

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Зранку 4 березня у Мережі з’явилися відео охопленого полум’ям пасажирського потяга у Миколаєві. В один з вагонів влучив російський «Шахед».

Про це повідомили місцеві ресурси.

Зокрема, інформація з’явилася у Телеграм-каналі «Новини Миколаєва». На відео видно, як в одному з вагонів після удару спалахнула пожежа. Її вже вдалося ліквідувати рятувальникам.

Реклама

Заява «Укрзалізниці»

Компанія підтвердила, що зранку в Миколаєві ворожий безпілотник атакував пасажирський вагон.

«Моніторингова група „Укрзалізниці“ вчасно зафіксувала безпілотник у повітрі та евакуювала людей. Минулося без жертв, поранено оглядача поїздів», — йдеться у повідомленні.

Атака на потяг в Миколаєві

Віцепрем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив, що РФ продовжує атаки на залізничну інфраструктуру.

«На Миколаївщині безпілотник влучив у порожній поїзд, який прибув на технічне обслуговування. На жаль, поранено одного співробітника „УЗ“, — йдеться у повідомленні.

Реклама

Спочатку у соцмережах з’явилися фото та відео з місця події. Згодом кадрами поділилися представники влади.

У Миколаєві російський дрон-камікадзе «Шахед» влучив у вагон.

У Миколаєві «Шахед» влучив у вагон потяга «УЗ».

Дата публікації 09:10, 04.03.26 Кількість переглядів 80 У Миколаєві "Шахед" поцілив у вагон - шокувальне відео

Атака на потяг у Миколаєві. / © Олексій Кулеба

Атака на потяг у Миколаєві. / © Олексій Кулеба

Атака на Миколаїв

Після опівночі у Миколаєві кілька разів оголошували повітряну тривогу. Зокрема, двічі зранку: 07:16 — 08:19, 08:40 — 08:54. Військові попереджали про загрозу безпілотників. У місті сталося кілька вибухів.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім підтвердив атаку на місто. За його словами, пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури. Втім, від деталей він утримався.

«Миколаїв. Внаслідок атаки „Шахедів“ пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури. Виникла пожежа. Легкі поранення отримав чоловік, його госпіталізовано. Всі служби працюють», — наголосив чиновник.

Реклама

Атаки РФ на залізницю — останні новини

2 березня РФ вдарила по потягу з пасажирами у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Росіяни атакували приміський поїзд під час руху. Одна людина через атаку загинула.

Зауважимо, вже тривалий час «Укрзалізниця» вносить корективи до руху поїздів низкою регіонів через безпекову ситуацію та наслідки обстрілів. Зокрема, на Харківщині та Донеччині, а також між Дніпром і Запоріжжям, запроваджено автобусні трансфери.

Нічний обстріл України

Нагадаємо, вночі 4 березня армія РФ атакувала Україну безпілотниками. Зокрема, росіяни атакували Суми, Харків, Одеську та Дніпропетровську області.

Зранку Повітряні сили повідомили, що протягом ночі ворог атакував 149 ударними БпЛА, з яких 100 — це Shahed. Протиповітряною обороною було збито/подавлено 129 дронів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 19 ударних безпілотників на 15 локаціях.