Вночі і зранку росіяни атакували великий обласний центр: влада повідомила про наслідки

Суми. / © Associated Press

Вночі проти середи, 4 березня, російська армія атакувала Суми. Сталося влучання в Ковпаківському районі міста. Минулося без потерпілих.

Про це повідомив очільник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

Внаслідок російського обстрілу пошкоджено віконні блоки житлової багатоповерхівки, а також автомагазин.

Вже зранку у Сумах знову пролунали вибухи. За даними влади, в одному з мікрорайонів стався удар по нежитловій будівлі. Виникло займання. Наразі фахівці ліквідують наслідки “прильоту”.

Обстріли Сумської області

За даними поліції, російські війська здійснили 60 обстрілів території Сумської області. Окупанти застосували керовані авіабомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, РСЗВ, артилерію, міномети тощо. Під вогнем опинилися 30 населених пунктів Сумського, Шосткинського, Охтирського і Конотопського районів.

В Есманській громаді загинув 48-річний мешканець. У Сумській міській громаді поранення отримав 37-річний чоловік.

Як повідомлялося, Росія уночі атакувала Україну безпілотниками. Окрім Сумщини, під прицілом були Одещина, Дніпропетровщина та Харківщина.