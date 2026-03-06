Неприємний запах з раковини, повільний злив води: як усунути проблему

Реклама

Неприємний запах із кухонної мийки чи ванни зазвичай з’являється через накопичення жирового нальоту, дрібних часток їжі та мильного осаду на внутрішніх стінках каналізаційних труб. Це середовище стає ідеальним місцем для розвитку бактерій, які й стають джерелом специфічного смороду.

Не поспішайте використовувати агресивні хімічні засоби, для вирішення цієї проблеми можна застосувати метод на основі звичайної харчової соди та солі.

Поєднання соди та солі працює як м’який, але ефективний очищувач. Харчова сода має властивість розщеплювати жирові молекули та нейтралізувати кислотне середовище, у якому розвиваються мікроби. Сіль, у свою чергу, посилює абразивну дію та діє як природний антисептик, що допомагає усунути бактеріальне джерело неприємного аромату. Разом ці компоненти розм’якшують щільний наліт, готуючи його до повного вимивання з системи.

Як прочистити труби та усунути неприємний запах зі зливу

Для досягнення максимального результату процедуру варто проводити ввечері, коли навантаження на сантехніку мінімальне.

Спочатку у зливний отвір необхідно засипати одну повну склянку соди, а одразу за нею — половину склянки кухонної солі. Суміш залишають у трубах на всю ніч, щоб активні речовини встигли глибоко проникнути в структуру жирових відкладень та дезодорувати простір.

Зранку потрібно закип’ятити близько двох склянок води та обережно, тонким струменем, влити окріп безпосередньо в злив. Гаряча вода миттєво змиває розпушений наліт, залишаючи стінки труб чистими, а повітря в приміщенні — свіжим.

Цей метод найкраще показує себе як регулярний засіб гігієни, тому для підтримки ідеального стану труб таку профілактику рекомендують повторювати кожні два місяці. Проте варто враховувати особливості вашої сантехніки: якщо зливна система виготовлена з тонкого пластику або має гофровані елементи, замість окропу краще використовувати просто дуже гарячу воду з крана (60–70°C), щоб уникнути деформації матеріалу.

Важливо пам’ятати, що такий спосіб є ефективним лише для боротьби із запахами та легким нальотом. У випадках повного засмічення, коли вода зовсім перестає стікати, домашні засоби можуть не впоратися з механічною пробкою, і тоді знадобиться допомога професійного сантехніка або використання спеціального троса.