Відома українська співачка Джамала потішила шанувальників новою прем’єрою. Артистка представила пісню «Замовкни» та лірик-відео до неї. Композиція стала третьою роботою з майбутнього альбому «Рух мій», який вийде вже 27 березня.

Новий трек виконаний у стилі альтернативного попу з мінімалістичною електронікою. У центрі історії — момент, коли людина вирішує не втягуватися в чужі конфлікти й обирає власний спокій та внутрішню свободу.

За словами співачки, ідея композиції народилася з життєвих спостережень. Артистка розповідає, що іноді в компаніях друзів трапляються ситуації, коли люди розходяться, а інші мимоволі опиняються між двох сторін і ніби мають визначитися, кого підтримувати.

«У певний момент я зрозуміла: найважливіше — не створювати зайвої драми. Не дозволяти чужому конфлікту втягнути тебе у вир емоцій і звинувачень. Мовчання може бути силою. Іноді „замовкни“ — це не про агресію, а про межу: „Іди собі, не витрачай свій час на мене. Я не для тебе…“», — поділилася артистка.

У композиції відчувається відвертість без прикрас — у рядках звучить: «А мені байдуже… Я не хочу бачити і чути». Та за цією зовнішньою холодністю насправді стоїть не байдужість, а внутрішнє усвідомлення.

Головна героїня більше не робить вигляд, що все гаразд, коли почуття вже зникли. Вона не намагається довести свою правоту й не шукає підтримки на чийомусь боці — натомість просто обирає відійти й залишити цю історію позаду.

Разом із піснею вийшло й лірик-відео, режисеркою якого стала Леся Подолянко. У кадрі з’являється лише сама співачка — її образ оточують квіти, що символізують водночас ніжність і силу. Камера постійно рухається вперед, створюючи відчуття змін і нового етапу.

«Ідея цього lyric-відео про внутрішню свободу жінки, яка легко відпускає того, з ким їй більше не по дорозі. Відео побудоване на крупних портретах Джамали, через які розкриваються емоції. У центрі уваги лише вона, її погляд і харизма та кайфовість», — пояснила режисерка.

До речі, прем’єру відео символічно приурочили до Міжнародного жіночого дня. Таким чином команда артистки хотіла підкреслити ідею жіночої свободи та права кожної обирати власний шлях.

До слова, альбом «Рух мій», до якого увійде новий трек, стане особистою музичною історією Джамали про життя, що триває попри будь-які труднощі.

Як каже співачка, у ньому зібрані емоції, переживання та моменти, які надихнули її на створення нових пісень. «У всьому є рух. Без руху не існує життя», — наголосила артистка.

