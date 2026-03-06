Макрон забирає у Путіна останній козир: чи зможе Франція закрити ядерним куполом ЄС та Україну

Реклама

Чергова війна Америки та Ізраїлю проти Ірану, яка вже поширилася далеко за межі Близького Сходу, вкотре розколола Європу. Прем’єри Британії та Іспанії, які відмовилися надавати американцям свої військові бази (щоправда потім Кір Стармер таки надав дозвіл), публічно відповіли Трампу на його критику, пригадавши вторгнення США в Ірак у 2003 році. А президент Франції Еммануель Макрон оголосив про зміну ядерної доктрини.

По-перше, вперше за 30 років Париж збільшить кількість ядерних боєголовок. Зараз Франція їх має близько 290. Арсенал Китаю, до прикладу, — 500 боєголовок. Вже не кажучи про США та Росію, які мають понад 1700 лише розгорнутих боєголовок. На скільки поповниться французький арсенал невідомо. Макрон заявив, що Париж більше не робитиме цю інформацію публічною, щоб нею не скористалися вороги.

По-друге, Макрон запропонував поширити французьку ядерну парасольку на інші європейські країни. Першою стала Німеччина, яка буде ключовим партнером, хоч вже і має на своїй території американську ядерну зброю. Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Берлін і Париж створили ядерну керівну групу. Про розміщення французької ядерної зброї у ФРН поки що не йдеться. Проте Німеччина, наприклад, братиме участь у французьких ядерних навчаннях.

Французький ядерний арсенал має морську та авіаційну компоненту. Тобто, в європейських країнах-союзниках можуть бути розміщені наприклад французькі винищувачі з ракетами, здатними нести ядерні заряди. Коли це відбудеться невідомо. У 2026 році будуть відвідування союзниками французьких стратегічних об’єктів і спільні навчання. До «цього діалогу», за словами Макрона, також доєднаються Польща, Нідерланди, Бельгія, Греція, Швеція і Данія. Тож Путін, постійно брязкаючи ядерною зброєю, отримав, як бачимо, публічного ляпаса від Макрона.

Чому Макрон саме зараз вирішив змінити ядерну доктрину Франції, та чи може поширитися французька ядерна парасолька на Україну? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Стратегічна невизначеність: ядерний захист Європи

Промову про зміну ядерної доктрини Франції Еммануель Макрон виголошував на секретній базі з атомними підводними човнами Іль-Лонг у Бретані. Саме там у грудні 2025 році французькі військовослужбовці відкривали вогонь по «невідомих» дронах. База Іль-Лонг забезпечує технічне обслуговування чотирьох французьких атомних субмарин, одна з яких перебуває на постійному бойовому чергуванні в морі.

«Я вирішив збільшити кількість боєголовок нашого арсеналу. Ми більше не будемо публікувати дані про наш ядерний арсенал. Щоб бути вільними, нас мають боятися, а щоб нас боялися, ми повинні бути могутніми. Збільшення нашого арсеналу є свідченням цього», — заявив серед іншого Макрон.

Заява французького президента пролунала якраз після чергової божевільної брехні Москви про те, що Франція та Британія буцімто намагаються передати Україні ядерну зброю чи «брудні» ядерні бомби. Цю заяву Кремль поширив якраз до четвертих роковин повномасштабного російського вторгнення в Україну. Тоді Володимир Зеленський припустив, що ядерні заяви Москви можуть бути пов’язані зі створенням ядерної парасольки в Європі, не прив’язаної лише до гарантій США. Адже напередодні, в середині лютого, Макрон і Мерц вже обговорювали нове «європейське ядерне стримування».

«Стаття 42 Договору про ЄС зобов’язує нас надавати взаємну допомогу в разі збройного нападу в Європі», — заявив Фрідріх Мерц, виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції.

ТСН.ua вже писав, що численна американська делегація в Мюнхені дала ще раз зрозуміти європейцям: США не вважають Росію загрозою, тож оборона Європи — це проблема самої Європи, американці збережуть лише ядерну парасольку. Велика Британія також володіє ядерною зброєю, маючи близько 225 боєголовок. Тобто, ще менше, ніж у Франції. Проте Британія не є членом Євросоюзу. Тому країнам-членам блоку необхідно думати про власний посилений захист.

До того ж, французька система стратегічного стримування не інтегрована в ядерне командування НАТО та є повністю незалежною від США. Франція самотужки виробляє боєголовки, ракети та носії. Водночас, за словами Мерца, нове європейське ядерне стримування буде повністю інтегроване в систему ядерного обміну НАТО, щоб не допустити створення в Європі зон різного рівня безпеки.

«Франція також дозволить тимчасове розгортання літаків з ядерною зброєю в союзних європейських країнах. Крім співпраці з Німеччиною та Британією, перший етап включатиме Польщу, Нідерланди, Бельгію, Грецію, Швецію та Данію. Тож промова Макрона є знаковою. Проте її здатність заспокоїти союзників і стримати Росію залишається невизначеною. Примітно, що в списку партнерів відсутні країни Балтії, Норвегія та Фінляндія — країни, які безпосередньо межують з Росією», — зазначають експерти Atlantic Council.

Ядерна парасолька: на що зможе розраховувати Україна

Багато експертів також нагадують, що вже у 2027 році у Франції відбудуться президентські вибори. Еммануель Макрон більше не балотуватиметься. Його другий строк добігає кінця. Наразі перший рейтинг по країні має Джордан Барделла — ультраправий націоналіст, популіст, євроскептик і лідер партії «Національне об’єднання», якою раніше керувала відома проросійська політикиня й подруга Путіна Марін Ле Пен. Тож всі гучні рішення та дії Макрона, які ми зараз спостерігаємо, можуть бути також пов’язаними з прийдешніми виборами й можливим відкатом зобов’язань Франції щодо спільної зовнішньої політики та безпеки Європи.

«Це спонукає деяких європейських партнерів прискорити переговори з Парижем щодо ядерного стримування або наступного довгострокового бюджету ЄС, щоб заручитися угодами, які майбутньому президенту Франції буде важко розірвати. З огляду на бомбардування Ірану та полум’я на Близькому Сході, це також є захистом від нестабільного президентства Трампа й стратегічного відхилення США від Європи, що породжує невизначеність щодо зобов’язань Вашингтона підтримувати ядерну парасольку над континентом», — зазначає у статті для The Guardian старший запрошений науковий співробітник Центру Європейської політики Пол Тейлор.

До того ж, від 5 лютого 2026 року Договір про скорочення стратегічних і наступальних озброєнь (СНО-3) між США та Росією більше не діє. Путін дуже хотів його продовження, щоб потім подати це як «велику геополітичну перемогу» Москви на міжнародній арені. Проте адміністрація Трампа дала чітко зрозуміти, що не зацікавлена в цьому без доєднання до такого договору Китаю. В Пекіні ж таку можливість категорично відкинули. СНО-3 обмежував кількість розгорнутих ядерних боєголовок до 1550. Тож це означає, що світ зараз не має жодного інструменту контролю над ядерними озброєннями. Щоправда, й за часів існування СНО-3 на Договір не сильно зважали.

На що реально зможе розраховувати Україна? Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Будапештський меморандум, за яким Україна, як відомо, віддала третій за потужністю в світі ядерний арсенал в обмін на гарантії безпеки передовсім від США та Британії, провалився, перетворившись на порожні обіцянки. Саме тому, за його словами, Україна, разом із Британією, Францією та ще понад 30 країнами в рамках коаліції охочих будує нову архітектуру безпеки й розраховує на надійну підтримку США.

Навряд чи до якогось хоча б проміжного врегулювання війни з Росією Україні доводиться розраховувати на ядерний захист, зокрема з боку Франції. Проте з іншого боку, восени 2022 року, коли під час успішного українського контрнаступу Росія всерйоз шантажувала наших союзників можливістю завдання тактичного ядерного удару, Вашингтон і ключові європейські партнери опрацьовували можливі варіанти відповіді, які включали неядерні удари.

До того ж, напрацьована Україною та європейськими партнерами мирна угода з 20 пунктів передбачає швидкий вступ України до ЄС. Як вже зазначалося вище, Фрідріх Мерц наголошував, що стаття 42 Договору про ЄС зобов’язує надавати країнам-членам взаємну допомогу в разі збройного нападу в Європі, яка включатиме механізми нового європейського ядерного стримування.