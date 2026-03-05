Фінляндія скасовує повну заборону на розміщення ядерної зброї

Уряд Фінляндії хоче дозволити розміщення ядерних боєприпасів / © Associated Press

Уряд Фінляндії оголосив про намір скасувати давню заборону на розміщення ядерної зброї на своїй території. Такий крок може відкрити можливість для розгортання ядерних боєприпасів у країні під час війни, що узгоджується зі стратегією стримування НАТО.

Про це повідомляє straitstimes.

Йдеться про зміну до закону про ядерну енергію, ухваленого ще у 1987 році. Документ забороняє імпорт, виробництво, зберігання та використання ядерних вибухових пристроїв на території країни. Однак тепер уряд пропонує переглянути це положення.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен пояснив, що поправка необхідна для повноцінної участі країни в оборонній системі НАТО.

«Ці зміни потрібні, щоб забезпечити оборону Фінляндії в межах Альянсу та максимально використати можливості стримування і колективного захисту НАТО», — сказав він під час пресконференції.

Фінляндія тривалий час дотримувалася політики нейтралітету, однак у 2023 році приєдналася до НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Тепер запропоновані зміни має розглянути парламент, де правляча коаліція має більшість.

Подібний підхід діє і в інших країнах Північної Європи. Наприклад, Швеція, Данія та Норвегія виступають проти розміщення ядерної зброї на своїй території у мирний час, але не мають законодавчих заборон у випадку війни.

Фінляндія має один із найдовших кордонів із Росією — близько 1340 км. У 2024 році країна також підписала оборонну угоду зі США, яка дозволяє американським військовим використовувати 15 фінських військових об’єктів.

