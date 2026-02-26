Ядерна доктрина Франції: Макрон ухвалив важливе рішення

Еммануель Макрон / © Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон 2 березня представить оновлену ядерну доктрину країни, окресливши можливості Парижа щодо захисту союзників у Європі.

Про це повідомляє Reuters.

Доктрина передбачає збереження мінімального, але потужного ядерного арсеналу Франції, здатного завдати достатніх втрат, щоб стримати будь-який перший удар. Макрон підкреслить стратегічну самостійність Парижа та готовність надати союзникам зрозумілу оцінку того, що Франція може гарантувати в питанні ядерного стримування, водночас не конкуруючи з НАТО і не замінюючи американський захист.

«Європейські уряди, особливо традиційно проамериканські країни, обережно ставляться до ініціативи Франції, ставлячи під сумнів, наскільки її арсенал може реально забезпечити захист континенту. Обговорюються питання фінансування, контролю над рішеннями про запуск та балансування між ядерними і звичайними силами», — зазначають журналісти.

Макрон, за даними журналістів, наголосить на принципі «стратегічної неоднозначності» щодо використання ядерної зброї, що, за словами європейських дипломатів, має сигналізувати Москві про готовність Франції до стримування без прямого виявлення намірів.

Нагадаємо, Велика Британія готує масштабне оновлення оборонної стратегії. Уряд не виключає можливості нападу на територію країни. Зокрема, Велика Британія купує ескадрилью американських винищувачів F-35A, здатних нести тактичні ядерні бомби американського виробництва. Це дозволить країні вперше від кінця 1990-х років мати можливість запустити ядерну зброю з повітря.

Нова оборонна стратегія базується на трьох принципах: забезпечення бойової готовності, зміцнення ролі Великої Британії в НАТО і впровадження інновацій «з темпом воєнного часу».