197
2 хв

Який чай можна заварювати п'ять разів

Якісний зелений чай, а особливо — елітний сорт, не просто можна — треба заварювати кілька разів.

Віра Хмельницька
Зелений чай

Чай — універсальний напій, який люблять по всьому світу. Але багато хто задумується, чи можна заварювати чайний пакетик повторно.

Зелений чай можна і навіть варто заварювати кілька разів (зазвичай 3-5 разів, елітні сорти — до 7), оскільки з кожним проливанням він розкриває новий смак та аромат. Навіть якщо був куплений по-справжньому хороший сорт, кількість заварювань залежить також від якості води, її температури — загалом від того, чи витримана до кінця «чайна церемонія».

Вода. Вона має бути не жорсткою. Не набирайте рідину з-під крана в чайник. Краще купіть бутильовану артезіанську воду.

Температура. Жодних 100 градусів за Цельсієм! Оптимальна температура для першої, другої та наступної заварки — 80-90 градусів.

Які ще види чаїв можна заварювати декілька разів

Так само ромашковий та м’ятний чай можна заварювати кілька разів. Але з іншого боку, міцні чаї, такі як чорний чай, можуть втратити свою насиченість та смак після першого заварювання.

За словами засновника відомої чайної компанії Basilur Гаміні Абейвікрама, найбільш корисними є чисті чаї - чорний і зелений. Імбирний чай або матча також корисні, але вони мають свої властивості. Наприклад, чай матча містить велику кількість антиоксидантів і вітамінів, а імбирний корисний для травлення і містить вітамін С, тому його використовують під час застуди.

197
