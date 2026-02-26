Грузія атакувала Зеленського через "невдячність": у Києві відповіли жорстко

Шалва Папуашвілі / © Facebook Шалва Папуашвілі

У Грузії пролунали різкі заяви на адресу президента України Володимира Зеленського. Спікер парламенту країни Шалва Папуашвілі звинуватив українського лідера у нібито “невдячності” за підтримку Києва. У відповідь голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук виступив із жорсткою реакцією.

Папуашвілі заявив журналістам IPN, що Грузія підтримує український народ, однак не українську владу.

“Ми підтримуємо український народ. Ні Зеленський і його заступники, ні Брюссель не заслуговують нашої підтримки. Це невдячні люди. Зеленський не проявляє вдячності ні Америці, ні Грузії. Остаточний вердикт щодо нього винесе український народ”, — сказав він.

За словами грузинського політика, критика з боку Києва щодо Тбілісі є безпідставною, а підтримка резолюцій ООН на користь України — це внесок Грузії у міжнародні зусилля.

У Києві відповіли

У відповідь Руслан Стефанчук наголосив, що українці вдячні всім, хто допомагає у боротьбі за свободу, і особливо — грузинському народу.

“Українці — вдячна нація. Ми шануємо кожного, хто допомагає у нашій боротьбі за власну свободу та право вибору. І ми, безумовно, вдячні грузинському народу”, — зазначив він.

Він підкреслив, що підтримка України з боку простих громадян Грузії має велике значення.

“Народу, який сміливо виходить на площі своїх міст на підтримку України. Народу, який у складі грузинських добровольчих батальйонів б’ється пліч-о-пліч проти спільного російського ворога”, — додав спікер парламенту.

Стефанчук також зауважив, що голосування за резолюції ООН щодо територіальної цілісності України є мінімально необхідною позицією цивілізованого світу.

“Голосування “за” резолюцію ООН — це точно не благодійність і не подвиг. Це мінімальний рівень пристойності 2026 року”, — наголосив він.

Він підкреслив, що Україна потребує реальної підтримки, а не повчань.

“Україна не потребує повчань від моралізаторів, які виступають ретрансляторами наративів “русского мира”. Україна потребує справжніх союзників — тих, хто розуміє: у боротьбі з рашистським злом не рахують компліменти, а цінують позицію та підтримку”, — заявив Стефанчук.

Грузія — останні новини

Раніше спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що президент України Володимир Зеленський не виявляє вдячності до його країни. Водночас він нагадав, що саме це говорив про українського лідера американський президент Дональд Трамп.

Нагадаємо, Європейський Союз уперше запропонував включити до санкційного списку порти, розташовані за межами ЄС, які обслуговують постачання російської нафти. Таким чином під санкції можуть потрапити порти Кулеві в Грузії та Карімун в Індонезії.

Також повідомлялось, що експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі попросив українського президента Володимира Зеленського внести його до списку “цивільних полонених” із можливістю обміну для повернення до України.