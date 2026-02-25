Спікер парламенту Грузії порівняв себе з Трампом і звинуватив Зеленського

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі / © Facebook Шалва Папуашвілі

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі вважає, що президент України Володимир Зеленський не виявляє вдячності до його країни. При цьому він нагадав, що це саме говорив про українського лідера американський президент Дональд Трамп.

Про це повідомляє «Грузия Online».

Свою заяву спікер грузинського парламенту зробив, відповідаючи на запитання про ухвалення резолюції ООН щодо України, яку підтримали 107 країн, включаючи Грузію. При цьому 51 країна утрималася від голосування, серед яких США, Китай та Угорщина.

«Ми підтримуємо український народ, ні Зеленський, ні Брюссель не заслуговують на нашу підтримку, вони — невдячні люди», — пояснив Папуашвілі голосування Грузії в ООН.

Спікер парламенту Грузії вважає несправедливим, що президент Зеленський запровадив санкції проти грузинських урядовців та відкликав посла з цієї країни, яка виявляє дедалі більше лояльності до Росії.

«Загалом він невдячна людина, я не перший, хто це говорить. Американський президент сказав йому виявити хоч трохи подяки. Зеленський не виявляє подяки ні Америці, ні Грузії», — розгнівано говорив Шалва Папуашвілі.

Після вимоги вдячності грузинський політик по-дитячому ображено заявив, що «нам їхня подяка не така вже й потрібна».

Нагадаємо, у листопаді минулого року експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який перебуває в ув’язненні в Тбілісі, попросив українського президента Володимира Зеленського внести його до списку «цивільних полонених» із можливістю обміну для повернення до України.